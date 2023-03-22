【迪士尼會員】警方提醒租借「年卡」可構成欺詐罪　迪士尼：將嚴肅跟進濫用行為

▲ 有市民在網上購物平台提供主題樂園「年卡」的租借服務，租借費用與正常門票差額頗大。（資料圖片）

近日，有內地男網民在抖音上載短片，分享自己以100元租年票「奇妙處處通」進場的省錢攻略。有市民在網上購物平台提供主題樂園「年卡」的租借服務，租借費用與正常門票差額頗大。「年卡」租借服務更提供不同卡主的性別、外觀及年齡等，以便買家選購，用作欺騙檢查門票的職員。

警方提醒，任何人使用他人的「年卡」進入樂園或使用當中優惠，或幫助及教唆他人進行上述行為，可構成欺詐罪行，切勿以身示法，否則由「樂園一日遊變成警署一日遊」。市民應從官方渠道購買任何門票，不要隨便經網上或非官方渠道獲得，提防不明來歷的賣家。

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香港迪士尼發言人表示，將嚴肅跟進此類濫用行為，如發現有任何懷疑欺詐或違法行為個案，將轉交執法部門處理。警方已成功檢控干犯類似欺詐行為的人士，並處以罰款以至監禁的刑罰。又强調，嚴禁會員租借或轉售會員卡。如樂園無法核實有關人士的身份、年齡或其使用會員卡或會員優惠的資格，可拒絕讓該名人士進入樂園，或拒絕向該名人士提供會員優惠。

如發現會員卡被會員以外的任何人士使用以進入樂園或兌換優惠，或用於商業或其他未經授權的目的，樂園亦可取消，並沒收個人會員卡(及其相關會籍)，而毋須退款。

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責任編輯：楊佩瑩