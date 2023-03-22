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【名牌加價2023】傳卡地亞4月全球加價達10%　即睇5款保值必買經典系列

休閒消費 18:36 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Cartier傳4月全球加價，大家趕快在漲價前入手心頭好!

踏入2023年，不少奢侈品品牌已陸續加價。最近，更盛傳著名珠寶鐘錶品牌卡地亞(Cartier)將於4月全球加價，漲幅約5-10%。所謂「早買早享受，遲買唔止貴幾舊」，TOPick為你推介5款保值必買經典系列，趁加價前快快入手!

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傳4月加價高達10%

在2022年，Cartier曾因原材料價格上漲，宣佈加價經典款手錶、飾物加價3%-5%。至2023年2月，馬來西亞地區早已進行價格調整。2023年3月10日，澳洲地區更將部分產品價格調高至10-12%，當中包括Love系列手鐲、Clash系列手鐲及Juste UN Clou系列等。

Love黃金手鐲。 (圖片來源:Cartier官網截圖)

根據外媒報導，由於匯率波動、原材料運輸和勞動力成本增加，Cartier傳出將在未來幾週內提高價格，以應對通脹及抵消關鍵材料成本。消息指，在4月內，不同地區Cartier專櫃的價格調整幅度及加價日期略有不同，漲價幅度約為5-10%。

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如消息確實，以經典Love黃金手鐲為例，如加幅高達10%，價格將由原價HK$54,500，升至HK$59,950，接近HK$60,000; 以藍氣球手錶入門款-28 cm的Ballon Blue de Cartier(ref. W69010Z4)腕錶為例，如加幅高達10%，價格將由原價HK$37,700，升至HK$41,470，衝破HK$40,000。

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  • Love系列

Love系列。(圖片來源:Cartier官網截圖)

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於1969面世，Love手鐲為最標誌性的設計，推出時只售USD$250(約HK$1,962)，現時香港售價為HK$54,500。手鐲以螺絲釘為靈感，需要專用螺絲刀才能扭緊或打開。

Love系列設有手鏈、戒指、項鍊等可選，大家可按個人喜好揀選鑽石款、18K黃金色、白金色或玫瑰金色。現時成為時尚人士、明星必備時髦單品，十分百搭易襯。

  • Juste Un Clou系列

Juste Un Clou系列。 (圖片來源:Cartier官網截圖)

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於1971年面世，擁有「最貴釘子」的稱號，靈感來源自於釘子。線條簡約俐落，創新型格，屬於辨識度極高的首飾設計。

JUC系列同樣有手鐲、戒指、項鍊等可選，設有正常及小型款、鑲鑽款可選。不少人亦喜歡將Love手鐲、JUC手鐲及其他飾物一同疊帶，打造個人獨特風格。

  • Clash de Clash系列

品牌形象大使Lily Collins 演繹Clash作品。(圖片來源:Cartier官網截圖)

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於2019年面世，方釘立體造型，設計承襲了Love系列的優雅及JUC系列的型格，Clash系列齊集叛逆狂野、氣勢造型及氣質時髦於一身。除了最為人熟悉的Clash戒指之外，更有耳環、項鍊等可選。只需一款飾物在手，立即點綴整個造型，增添精緻魅力。

  • Trinity系列

當中最易入手的應該是Trinity 手繩，香港門市價格為HK$5,500 。(圖片來源:Cartier官網截圖)

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設計理念早於1924年，堪稱經典中的經典。整個設計以「三色三環戒」為主，分別為18K黃金、18K白色黃金及18K玫瑰金環繾綣交織而成。象徵三種世界上最重要的感情，白金代表「友誼」，黃金代表「忠誠」，玫瑰金代表「愛情」。Trinity系列設有多種手環及戒指可自由搭配，深受各階層人士喜愛。

  • TANK系列

戴安娜王妃也曾戴上搭配黑色錶帶的Tank Louis Cartier手錶，十分尊貴優雅。 (圖片來源: Sipa Images)

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早於1917年已設計出Tank腕錶，直到1919年才正式推出市場。長方形造型腕錶的TANK設計靈感源自一戰時期坦克車，現時已推出多個系列，包括:
Tank Louis Cartier、Tank Américaine及Tank Must等。TANK的錶殼可以配襯不同款式的錶帶，低調地呈現出典雅幹練氣質。

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責任編緝：張懿慧

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