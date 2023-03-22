【許冠傑演唱會】開售網上直播通行證　4月14日尾場全地球大合唱【內附詳情】

「許冠傑此時此處演唱會2023」將於4月7至12日及14日舉行，主辦單位「健康·旦」表示，自從歌神許冠傑（Sam）宣佈開騷後，收到眾多海外的歌迷及「健康·旦」觀眾意見，希望有機會透過網絡，越洋同步觀賞許冠𠎀於紅館舉行的演唱會。

主辦方與阿Sam商量後，決定將2023年4月14日的演唱會尾場，向全球超過50個城市（包括洛彬機、三藩市、西雅圖、鳯凰城、波士頓、紐約、芝加哥、拉斯維加斯、溫哥華、多倫多、倫敦、曼城、巴黎、阿姆斯特丹、羅馬、悉尼、墨爾本、奧克蘭、東京、大阪、首爾、台北、吉隆坡、檳城、星加坡、曼谷、胡志明市、馬尼拉、澳門等地）同步輸出高清畫質的演唱會訊號。

海外歌迷只需購買網上直播通行證SUPERLINK Online Pass，即可同步觀賞演唱會。本地歌迷亦可購買網上直播通行證贈予海外親友，讓50年來千千萬萬位許冠傑歌迷作一次全地球連綫，心連心大合唱。

3月28日起網上公開發售

「許冠傑此時此處演唱會2023」網上直播通行證SUPERLINK Online Pass將在2023年3月28日起於「健康·旦」網站公開發售，票價劃一為280元。

考慮到海外歌迷受時差所限，網上直播通行證SUPERLINK Online Pass可於香港時間4月14日晚上8時後的24小時內，跟據各地區的播出時間收看，確保歌迷都能完整欣賞到阿Sam在演唱會的英姿。

免費送直播通行予慈善機構

「健康·旦」與阿Sam曾於2020年疫情期間舉辦一場免費網上演唱會為全球歌迷打氣，為秉承慈善理念，大會將向多個慈善機構送出超過1,000條慈善直播通行證，包括麥當勞叔叔慈善之家、耆康會、路向四肢傷殘人士協會、仁愛堂及弱勢社群，希望大眾一起享受音樂，互相打氣，為社會注入正能量。

Mastercard卡客戶早鳥優惠

Mastercard卡客戶可於2023年3月23日起經「健康･旦」網站專享訂購早鳥優惠，以Mastercard卡購買網上直播通行證，每條SUPERLINK Online Pass減25元。

在2023年3月28日起以Mastercard卡結帳亦可有訂購優惠，每條SUPERLINK減10元。

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