【運動有益】選對時間做運動助降低死亡風險　研究揭2大最佳運動時間

▲ 揀啱時間做運動助降低死亡風險，研究揭2大最佳運動時間。

想降低死亡風險？原來選對時間做運動很重要！有研究就不同運動時間進行調查，發現由上午11點至下午5點之間做運動的參與者，死亡率下降11%，心血管疾病死亡率更下降28%。

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國際科學期刊《Nature Communications》早前公布的英國研究，將當地的生物樣本庫UK Biobank的92,139名男女參與者進行長達7年分析，期間每名人士需要配戴一週的活動追蹤器。研究人員依據各人四處走動的頻率和時間實施分組，即上午（05:00-11:00）、下午（11:00-17:00）、晚上（17:00-24:00）以及混合組別，從而記錄這些人在7年以來的死亡率，比較運動模式及死亡率的關係。

研究結果顯示，任何時間從事中等或劇烈運動的人士，都較少運動的人更長壽。此外，在上午11點至下午5點之間運動的人，其死亡率及心血管疾病死亡率分別下降11%及28%，但癌症死亡率則沒有影響，情況於男性和老年人身上尤為明顯。研究人員估計可能與心臟運作的日夜規律有關，而中午亦正正是心血管疾病發生率較低的時段。

研究亦指出，早上時段運動有助會燃燒更多脂肪，因此，建議想瘦身的人不妨嘗試在上午運動；想長壽的人則可以在下午運動。

都市人經常以忙碌為借口，抗拒做運動，但密西根大學主要研究運動及代謝的教授Jeffrey Horowitz認為，無論任何時間運動、做什麼類型的運動，只要「肯動」，都會對健康有莫大幫助。

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責任編輯：羅嘉欣