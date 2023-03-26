【死屍死時四十四】毛舜筠嘆港人為物業活在荒謬中　楊偉倫追求自由寧做交租客

▲ 毛舜筠、楊偉倫一同接受TOPick專訪！

由毛舜筠（毛姐）、楊偉倫（阿卵）、呂爵安（Edan）、鄭中基、余香凝等主演港產片《死屍死時四十四》內，一條無名屍體出現在大廈某一層，於是同層住客擔心物業變凶宅令樓價大跌，由此互相把屍體推到別人家門前，衍生出連串瘋狂事情。

一切似十分荒謬，但現實香港樓市就是充滿荒謬！在《死屍死時四十四》合演母子的毛姐與阿卵齊接受TOPick專訪，齊講「為樓瘋狂」的現象。

【死屍死時四十四】 呂爵安坦言樓價太貴 鄭中基為Edan獻理財大計

阿卵初遇Mo姐

可以公認好演技毛姐合演母子，阿卵直言感到十分開心：「毛姐是我一直也很欣賞的前輩演員，而且她又長得很美麗，當知道她與我演母子時，起初感到緊張，後來相處下來就覺得很舒服，皆因她在片場中真的很像『阿媽』，會不間斷地說『阿仔阿仔』。」

至於毛姐就指，從《死屍死時四十四》監製兼編劇錢小蕙（Amy）口中聽到：「所有喜劇演員當中，唯獨係阿卵會令到佢（Amy）笑。」

▲ （陳慧安 攝）

這也令本來不認識阿卵的毛姐更想了解這一位演員，並到場欣賞阿卵的舞台劇演出，她說：「阿卵的節奏是很好的，這也對喜劇是很重要的。不過，我就不想把《死屍死時四十四》定義為喜劇，是黑色幽默劇。」

阿卵回應毛姐道：「我們的演繹方法不是很誇張，演時是需要很實在的。」

她對此表示相當同意：「不要抱著一個心態：『會唔會見到毛姐喺《家有囍事》咁、一家人嘅關係會唔會係咁』，我們就完全不是這回事，反而是情景令大家發笑，情景愈荒謬、演員愈實在地去演，就是十分好笑。」

阿卵補充道：「你會覺得他們是很認真地處理很荒謬的事時，你會覺得更加荒謬，又會覺得『呢班人好蠢』。」

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為買樓花耗人生

片中由毛姐飾演的蘇文鳳與兒子鍾定堅（楊偉倫飾），在戲內為免被死屍影響樓價而出盡法寶，兩位在現實生活中，同樣慨嘆社會有著不正常的現象，就是人生被樓價所操控。

毛姐指，香港人在近半世紀也在為守護物業而生活在個荒謬的環境：「全世界也沒地方像香港般，基本上需以超過一大半的月薪供樓。以往是需先付10%，然後就是供餘下的9成，需花25年，並用上自己、太太所賺到的金錢，香港的環境是不容許丈夫外出工作、太太照顧家庭，是需要大家也一起外出工作，因為大家也需要努力供樓。」

她續說：「這對香港人而言已是常態，如果有人向你說：『你層樓由一千萬跌到五百萬，無咗一半身家』，失去很多而來換樓，你又會怎樣？大家想一想這一個問題就可以。」

阿卵、毛姐一致認為觀眾看過《死屍死時四十四》會甚有共鳴，阿卵指香港人的確會為一間單位而無所不用其極，把人生奉獻給它：「即係嗰樣嘢跌，你嘅人生就會跌，係好直接嘅關係，但唔應該係咁。」

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阿卵不希望被供樓困死

現時屬「交租派」的阿卵，坦言不希望被「供樓」困死，稱：「我是小康之家，沒太大經濟負擔，但一供樓的話就需用上數十年，不可以再自主決定如何運用金錢，需由地產商作決定。」

毛姐聽罷後說：「租金也不便宜，與外國比較之下真的相差很遠，付出了很多，但得到的回報是很少，更可以說是沒有回報可言：『交咗就交咗』。」

阿卵覺得人生只為「供樓」而生活，是欠缺自由的一件事，有感而發稱：「人的自由是很重要，尤其是作為一位演員，如果他沒有一種自由的心態，其實就會直接影響演員的狀態。演員就是追求怎樣去演戲，但有所背負的話，就會變得不自由。」

▲ （陳慧安 攝）

人需要「生活」

生活，到底怎樣才是生活，是單單地滿足「衣食住行」嗎？阿卵覺得生活是指「有選擇地想做甚麼」、住屋不應該成為掣肘。

至於毛姐指，以香港人的忙碌程度而言，是沒有「生活」可言，香港人為了供樓而沒有生活，其他地方的人可以「免息」供樓，變相有額外的金錢用於生活，不用再擔心「無咗份工，就供唔到層樓」，又可以有心情去選擇適合自己的工作。

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揭開鄰居生活惡習

買樓、供樓、租樓也好，鄰居的生活習慣或許也會影響著自己，阿卵回想年幼時會與鄰居比較熟落，又會到鄰居的家中玩，有著不錯的鄰里關係，反觀現時只與鄰居打招呼，最令他感到煩擾的也是噪音。

毛姐憶起一件難忘事：「當時所住地方一梯兩伙，對面的鄰居是養了數隻狗，但不知對方為何養得相當臭，那份惡臭會傳至屋外，令我的朋友在等候期間，在我家門前嘔吐。臭到一個點！從別人口中得知鄰居的狗隻有洗澡，令我懷疑鄰居不是在說真話。」

▲ （陳慧安 攝）

Mo姐現時就未再受狗隻身上傳出的臭味所影響，皆因她現時與鄰居是認識的，更形容自己像置身天堂之中：「大家可以互相照應，我又會邀請鄰居到我家吃飯，並親自下廚，也會教他們製作麵包，我覺得自己在這一面是比較幸運的，鄰居真的是很重要！」

成為鄰居、拍檔也是緣份，毛姐、阿卵同樣享受每一次與不同演員合作的機會，認為電影題材不重要，重要的是演繹著一份好劇本！

服裝：Giorgio Armani（毛舜筠）、 kapok（楊偉倫）

化妝：jjshuchen 淑貞（毛舜筠）、Yannis Yip（楊偉倫）

髮型：Domanic tao@Orient 4（毛舜筠）、Louis Tse@Number8 Salon（楊偉倫）

記者：陳淑霖

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