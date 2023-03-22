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【支援基層】中電撥款1億元紓緩基層家庭燃料費開支　3月30日起接受申請

社會 16:31 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（中電提供）

中華電力有限公司透過中電社區節能基金撥款1億元，推出中電燃料費資助計劃，向15萬個有需要家庭包括長者、低收入家庭、殘疾人士和劏房住戶提供一筆過燃料費資助，計劃將於3月30日開始接受申請。

中華電力分別向10萬個經社福機構或社區夥伴轉介的合資格家庭，包括65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元的一筆過燃料費資助；以及5萬個劏房住戶，每戶提供800元的一筆過燃料費資助，資助計劃的總額達1億元。

中華電力總裁蔣東強先生表示，最近公布為期3個月的燃料費特別回扣讓客戶支付的燃料調整費不高於每度電62.8港仙的水平，減輕他們的生活開支。中華電力從電費穩定基金的結餘撥出款項，向客戶提供全新的2023年特別節能回扣，每度電9.3港仙，減輕客戶的電費支出。

中電燃料費資助計劃於3月30日開始接受申請，合資格人士可透過協作社福機構及社區夥伴遞交申請，協作夥伴名單將於同日（3 月 30 日）上載至計劃網頁 https://e.clp.com.hk/FCS。有關詳情和申請資格可瀏覽計劃網頁。可致電計劃專線26782633查詢。

中電一系列社區支援計劃

  • 為由社區夥伴轉介的劏房個案重新鋪設劏房 單位的電線，以便安裝獨立電錶
  • 向過渡性房屋住戶提供每戶2,000元的節能 電器資助，提升家居能源效益
  • 推廣節能減碳和電力安全
  • 透過「中電節能設備升級計劃」為工商客戶和中小企，提供1至15萬元資助更換更高能源效益設備
  • 向約 1,600 名有需要的學生送贈電子學習器材，支援網上學習需要
  • 為就讀職業訓練局職業專才教育課程，並有經濟需要的學生提供每人1萬港元資助。

詳情可瀏覽 https://clp.to/2023CESF

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責任編輯：楊佩瑩

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