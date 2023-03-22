【婚前試行為】身高150cm暖男Suzuki追口罩小姐　李建邦不怕做兵：追女仔並不難

▲ 李建邦（Suzuki）力追口罩小姐「咚咚」吳妍臻。

「每個人心目中都有一個人是放不低。」縱然被認為是兵，李建邦（Suzuki）對此並不介意，他認為每人內心都會有一個令自己耿耿於懷的人。

Suzuki與口罩小姐「咚咚」吳妍臻是ViuTV真人騷節目《婚前試行為》唯一一對非情侶關係的參加者，身高150cm的Suzuki與身高165cm的咚咚更是擁有「最盟身高差」的一對。

【婚前試行為】身高150CM李建邦人矮情長 追口罩小姐「咚咚」近15年從未放棄

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參加《婚前試行為》有啟發

由陳柏宇、練美娟及婚姻顧問鄭敏聰（Anthony）主持的ViuTV真人騷節目《婚前試行為》找來七對參加者，一同學習如何維繫一段婚姻關係。

Suzuki參加真人騷後有很多得著：「看多了很多不同的事，拍拖或婚姻最終你選擇的那個人，是你喜歡的、還是相處舒服、可以照顧到自己的人，看多了很多。在不同情侶身上看到他們的相處，自己也會想另一半如何跟你相處，多了一些想法。」

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Suzuki追口罩小姐

眾所周知，咚咚是Suzuki心目中的女神，他自初中開始已喜歡對方，他接受TOPick訪問分享其感情事。

當問到咚咚的優點和缺點時，Suzuki回答說：「咚咚的優點是乖、孝順、愛錫家人、家庭觀念很重的一個女生。沒有太大脾氣的一個女生，比較文靜。缺點就是蠢、轉數慢，有時不太聽別人的意見，不太懂得去表達自己，有時不太相信別人，亦會雙重標準、猶豫不決、耳仔軟。」

談到二人的相識經歷，Suzuki透露：「中一認識她，覺得她很合眼緣，但當時我們不同班。中一的時候只是喜歡她，有留意她和關心她。直到中三才真正認識她，每天都會見面，當時才開始追求她。」

他與咚咚一同參加真人騷，想透露節目去看看二人有沒有進一步發展的空間。他謂：「中學時期有追求過她，所謂的「友達以上，戀人未滿」，其實是否永遠在這個狀態，是否能跨越界線成為情侶呢？中學畢業後大家偶爾都會聯絡，都會有曖昧，間中出來吃飯，但沒有像以前一樣追求她。參加節目好似有個籍口對她做以前追她的行為，能否令她重新感受並跳過這步驟呢？」

Suzuki坦言：「高中時因以為她和師兄在一起，之後漸漸沒再追求她，我不會想破壞別人令關係更加複雜，之後的中學生涯便少了追她。後來，我亦有跟其他人嘗試發展。」

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明白自己單方面付出

30歲的Suzuki現正單身，其感情狀況是A4：「近年身邊很多親戚朋友到達結婚的年紀，看見他們開始帶小朋友去玩，開始有個想法就是是否應跟隨步伐去做呢？找一個結婚對象呢？究竟如何去物色一個？還是身邊已經有很認識、很了解的人。我們（和咚咚）再一起的時候會否比重新追求一個人會更容易去到結婚那一步呢？認識了很多年且很了解而有些感覺的其實就是咚咚，想試試看。」

問到覺得和咚咚之間欠缺甚麼？Suzuki覺得：「可能是欠了火花，因為太熟了，認識了很久。現在是大家嘗試去做這件事。」

他坦言自己是單方面付出：「我自己覺得是，我想觀眾看到亦很明顯，很多觀眾會覺得我還是在做兵。我會覺得會否我自己單方面想得太美滿，會覺得再去追便有機會成功，從這種心態便令自己很想去做到這件事。」

他強調：「追一個女仔不難，但她是否願意給予空間你去追，那是很雙向的。她沒有主動去作出回應，或是行為上，令我去想我是否單方面或嘗試去做這件事呢？」

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服兵役

對於被指「服兵役」，Suzuki表示：「我不是太介意，我覺得我所做的事其實每個人也在做，每個人心目中都有一個人是放不低，是忘記不到或令你會耿耿於懷成為遺憾的人。」

他續指：「無論你現在有拍拖或沒有拍拖，甚至已結婚，都會有一個這樣的人存在。可能你現在未遇到，但你遇到的時候，或是之後遇到時便會知道有這個人存在。」

Suzuki認為：「我不過是做了很多人會做的事，會覺得自己在代表那些人。默默地將一個人收藏在心內但沒有表達出來，我代大家做了這件事。」

同時並直言：「撇除過去跟我拍拖的另一半，咚咚會是那位我想嘗試的人，始終我們從頭到尾都沒跳過那個步驟，如果當下我跳到，我便會很珍惜這個人。如果跳不到的話，她又未至於是令我覺得很遺憾的那位。現階段是喜歡的，是真的。不過她未是那位，但最接近的是咚咚。」

Suzuki心口掛着「勇」字，勇往直前去追求幸福，「真的是那一步、那一下，我以前都是一個不敢告訴別人感受的人，未必能很勇於表達我喜歡你或是說出感覺，現在則變得勇敢了。」

他想鼓勵同路人：「被人拒絕都不是一件壞事。反而被拒後會更加知道被拒的原因，將來追求的會是怎樣的女生。不要怕失敗，失敗或被拒絕都不是一件壞事，反而令自己的內心更加強大，自己的目標更加清晰。」

▲ 李建邦（Suzuki）與口罩小姐「咚咚」吳妍臻合照。（IG圖片）

擇偶條件

Suzuki分享讀書時期的擇偶條件，「靚！小時候讀書真的很膚淺，以前的喜歡就是很單純的喜歡，只要那個女生靚便會想追，不靚的便會拿來取笑。」

隨着年紀愈來愈大，Suzuki學懂欣賞一個人的外在美及內在美，「真的會看多了性格。很多人都是因為別人的外在才會了解那個人的內在，現時的我沒那麼看重外在，會嘗試了解她更多。現時會先以做朋友的心態，不會一開始便想如何用方法去追她。」

而他透露心目中的女神：「比較可愛或笑起上來較甜，如Yoyo（葛綽瑤）、Renee（李蔓瑩）。開朗、喜歡說話，我是一個喜歡傾偈的人，變相大家的相處不會太單向。」

Suzuki認為追女仔並不難：「最難是那個女生願意讓你追。試過送她回家或無意中送一些小禮物給她，可能是訊息上輕輕帶過的一句說話，讓她知道我有留意她的說話。」

他會親製小禮物給心儀對象，「買材料去做一些小手工，加一些她喜歡的元素，會嘗試去自己做，做不到才買。試過製作音樂盒；亦曾用紙摺成一疊心，並在每張紙上寫一句話或一些想法。試過將我和對方的合照或曾經相處中印象深刻的事物去製作禮物如Puzzle，我估她也感動的。」

Suzuki不會問對方收禮物的感覺，「問了便不浪漫。對方覺得好的話，她的反應便會告訴你她是否喜歡。問了便好像破壞了送禮物的原意，送禮物就是想透過禮物告知她，而她的反應便是答案。」

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成家立室

「35歲，最理想的結婚年齡。」

不過Suzuki不肯定自己能否在35歲時結婚，「我覺得自己有機會過了35歲才結婚，又或是不結婚。」

Suzuki於節目中被發現經常「睇樓」，「既然要成家就一定要立室。一個居住的地方是很重要的，是婚姻必須的，很多事都是要維繫，兩個人面對的就是去經營一個自己的地方，令這個地方變得溫馨或充滿快樂，還有如何去解決日常問題，令大家都相處舒服，不受其他人影響，亦不用顧及家人的情緒和關係。」

情路上未必一帆風順，但Suzuki仍然勇於嘗試尋找屬於自己的幸福。

記者：梁樂欣

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