【藝術推廣】旅發局首設藝術café 展4組港外共創作品　日本藝術家時隔3年訪港感雀躍

▲ （左）竹岡加津美Katsumi Takeoka、 （右）粵東磁廠第四代傳人曹嘉彥共同創作作品《躍動香港》 Merry-Go-Round。（ 陳靜儀攝）

2大藝壇盛事巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel）及Art Central本周同期舉行，旅發局與 Art Central 合作，在場館內首次設立「藝聚香港 café 」，展出8位本地與海外藝術家共同創作以香港為題的藝術品。

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其中《躍動香港》由本地瓷器製造商「粵東磁廠」及日本刺繡藝術家製作，以印有港式建築及風景的雞公碗為基調，向上噴發瓷器餐具和具本港特色的刺繡，展現藝術家對本港文化的喜愛。

多項藝術文化活動近月陸續在香港展開，旅發局「藝聚香港」平台在全球推廣各藝術盛事，當中繼續支持及宣傳兩大藝術展 Art Basel及Art Central。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年一系列國際藝術盛事 3 月起齊集香港。旅發局把握透過全年推廣平台「藝聚香港」，向全球加強宣傳在香港舉行的世界級藝術盛事及本地藝術活動，吸引旅客感受香港中西匯聚的獨特藝術魅力，同時推動藝術文化交流，將香港打造成藝術文化旅遊熱門目的地。

旅發局去年起邀請8位本港與海外藝術家，疫情下花逾一年，越洋創作四組以香港為主題的藝術品，加強中外藝術文化交流，並展出在Art Central設立的「藝聚香港 café 」中。

焦點作品有「粵東磁廠」第四代傳人曹嘉彦與日本的刺繡藝術家竹岡加津美，以瓷器餐具和刺繡，將香港特色如維港煙花般從瓷碗中綻放出來，突顯香港新舊交融的文化特色。

熱愛港式文化的竹岡加津美指，作品上的獅頭、熊貓刺繡等全是個人喜歡的港式元素，又稱香港作品原材料顏色繽紛、款式多樣，疫情前經常到本港的深水埗購買，對於首次與海外藝術家合作即與香港人合作，感到很雀躍；而是次相隔3年後再次訪港，感到十分高興，期望到新景點西九文化區、M+博物館參觀。

「粵東磁廠」成立了95年，為香港首間瓷器廠，第四代傳人曹嘉彦指，是次特意在瓷碗上，繪製維港及傳統招牌等新圖案，有別於以往花草、龍鳳等樣式。

旅發局亦同時邀請這8位藝術家，按各自特色設計「藝聚香港」標誌，將於機場及香港西九龍站等口岸展示，市民旅客屆時可透過 QR code，了解藝術家的巧思，並以這些設計持續於全球推廣香港的藝術色彩。

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記者：陳麗娜