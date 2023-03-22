【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛

真愛無分年齡。上海一名28歲男子小李是健身房教練，身形健碩，身高1.8米，但他到了適婚年齡，因沒樓沒車，故難找到對象，其後他認識50歲孫姓婦人，對方經濟實力雄厚，雙方決定結婚，男方更獲得一間房和保時捷。李男強調，兩人是真愛，並非因為妻子有錢就選擇一起。

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綜合内地媒體報道，擔任健身教練的小李到了適婚年齡，拍過幾次拖 ，但因沒樓沒車，很難找到好對象。除了工作外，小李還喜歡上網，通過社交網站認識女性友人，只是聊聊天，期間他認識了50歲孫姓女子，對方經濟基礎雄厚，雙方一開始就像普通朋友聊天，後來發現彼此志趣相投，慢慢產生感情。

兩人約好在網上見面聊天，隨著時間推移感情加深。之後孫女去小李所在的健身房辦了一張健康卡，指定他為自己的私教，雙方接觸的機會隨之增加更成為情侶關係。兩人感情穩定後，小李帶女友回家見父母，當雙親知道女方年齡後反對，甚至不讓兩人回家。

即便父母反對，小李仍決定和孫女結婚，至今感情甜蜜，而在他婚後不久，就收到女方贈送的房子和保時捷。不少人看衰這段婚姻，但李男強調，他和妻子是真愛，並非因妻子有錢才選擇在一起，自己會實現長久承諾。

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責任編輯︰王明芳