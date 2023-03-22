【競爭條例】4企業合謀從事掩護式投標　獲1300萬元資助金違反競爭條例

▲ 左起：競委會調查組主管黃錦鴻、競委會主席陳家殷、競委會行政總裁畢仲明及競委會資深法律顧問李金壕。 （陳靜儀攝）

競爭事務委員會今日（22日）就首宗有關政府資助計劃的合謀案件，入稟競爭事務審裁處展開法律程序，涉事的4間業務實體以及3名人士，於申請防疫抗疫基金推出的遙距營商計劃（D-Biz）時，在提交有關方案的報價中從事掩護式投標等行為，涉及獲取政府資助1,300萬元。

案件涉及 2020年5月至2021年9月期間違反《競爭條例》的行為。4間業務實體包括Multisoft Limited 及其母公司數科集團控股有限公司( Multisoft)；大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司 (BP/Noble)；KWEK Studio Limited (KWEK)；逸盈行（逸盈），及三名企業代表：經營逸盈行（逸盈）及以個人身份的歐陽潔儀；逸盈及BP/Noble的代表樊承志及KWEK的董事兼股東鄧威俊。據悉，逸盈的歐陽與與BP的樊為夫妻關係，而他們二人與Multisoft及KWEK之間存在朋友及收受利益的關係。

案情指出，遙距營商計劃（D-Biz）是創新科技署在防疫抗疫基金下推出的資助計劃，以支援本地企業在新冠疫情期間，採用資訊科技繼續營運，生產力促進局為 D-Biz 的秘書處，於2020年的5月18日至10月31日期間接受申請。

根據該計劃，如申請涉及「非以訂閱為基礎」的資訊科技方案（即市場上沒有現成方案，需要由資訊科技服務供應商編寫或整合），申請者須取得最少兩間服務供應商的書面報價。除非有特別理由，否則申請者須選擇符合要求而索價最低的服務供應商。涉案的所有申請最初一律申請這類「非以訂閱為基礎」的方案，因此須向最少兩名服務供應商取得報價。

競委會調查組主管黃錦鴻指，生產力促進局2020年6月向競委會轉介有關D-Biz的投訴，競委會對近14,000份申請進行篩選，發現不尋常的投標跡象，包括：BP及逸盈提交的報價出現同一錯字；BP/Noble、KWEK及逸盈提交的報價用字及格式幾乎相同；及不同公司提交的文件出現相同的簽署，遂展開調查。調查發現，為滿足D-Biz所要求的第二份報價 ，Multisoft及KWEK在一批涉案的D-Biz 申請中，提交了掩護式標書，以確保BP/Noble及逸盈中標:及為達到相同目的，BP/Noble及逸盈於另一批涉案的D-Biz申請中，亦互相提交掩護式標書。在上述安排下，BP/Noble及逸盈會於其各自客戶的招標中勝出。案件共涉及189份D-Biz申請，獲批的政府資助額合共約1,300萬元。

競委會有合理因由相信，有關行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及/或分享影響競爭的敏感資料，屬嚴重反競爭行為，違反《條例》下的「第一行為守則」。

競委會行政總裁畢仲明表示，政府的撥款及資助為許多行業提供所需支援，在某些情況下更幫助艱苦經營的企業解決燃眉之急，度過難關，任何人試圖以反競爭手段，濫用這些重要措施，都必須予以嚴厲打擊，這亦是競委會的執法重點之一。

競委會現正向審裁處申請以下命令，包括宣布以上各業務實體違反第一行為守則，以及宣布經營逸盈行及以個人身份的歐陽潔儀、逸盈及BP/Noble的代表樊承志，及KWEK的董事兼股東鄧威俊牽涉入違反該守則；施加罰款；收取競委會的調查費用及訟費；各業務實體須推行審裁處認為合適的有效合規計劃；及向鄧威俊發出取消董事資格令。而在調查期間，亦發現某些人士可能干犯刑事罪行，包括偽造文書，以及提供虛假或具誤導性的文件或資料等，有關事宜已轉交警方作刑事調查。

其中一間涉案的業務實體 BP/Noble，已同意承認法律責任，並已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，與競委會訂立合作協議。

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記者：解青羽