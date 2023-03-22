【醫療新技術】中大首創防胃酸倒流無線供電電子支架　控制下食管括約肌閉合改善胃酸倒流

▲ 周毓浩創新醫學技術中心研究助理陳啟柳（左一）、機械與自動化工程學系教授張立（中間）、中大醫學院周毓浩創新醫學技術中心主任趙偉仁（右一）（李芷玲攝）

胃食管反流病（又稱胃酸倒流）在全球上十分普遍，而且難以治療，約有8%的患者需要終生服藥，而最新且有效的植入式電刺激系統亦因為屬於入侵性手術，加上沉重的手街費用和潛在風險難以廣泛應用。因此香港中文大學工程學院及醫學院領導的研究團隊研發出一種無線供電的電子支架，可利用電刺激預防及治療胃酸倒流，為患者提供全新且無創的治療方法。

中大研究團隊研發出無線供電支架的無創免手術新方法，以無線供電的方式刺激食道下括約肌，從而控制下括約肌的收縮頻率，改善胃酸倒流。為了配合食道結構狹窄的特點、在動態環境下可提供穩定電刺激信號及在體內穩定無線供電，電子支架中的醫用食管支架由耐蠕動的鎳鈦合金骨架製成，及透過液態金屬天線傳輸無線電力，並配合可伸縮的柔性脈衝發電器組成。

周毓浩創新醫學技術中心研究助理教授陳啟楓指，柔性脈衝發電器具高伸展能力及穩定的機械性能，在各種變形下仍可提供穩定的雙相電流刺激，亦不會阻礙患者吞噬和進食。他續指，電子支架會以無創經口遞送的方案，電子支架會先伸展，收藏在特製的軟管內，再經口腔遞送至食道並推出，使電子支架自然張開，亦會利用氣囊導管，進一步打開支架，令微針電極可以穿透粘膜，刺激肌肉層。而電子支架存入人體後，患者需穿上特製背心，以無線供電作電激治療。

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趙偉仁亦稱，研究團隊曾在活豬實驗上證實，電子支架可以提供續電刺激，增加食道下食管括約肌的壓力，以侵入性較低的方式防止胃酸倒流，且過程安全無創。他表示，若患者胃酸倒流的情況得到明顯改善，下食碗括約肌的功能已回復正常，則可透過內窺鏡經口腔取回電子支架，不需再做微創手術。

他指，下一步將改進實驗室製造的原型，將之轉化為可用於臨床的產品，亦期望日後將電子支架加入新功能應用於胃腸道，如加裝胃部酸鹼度的感應器，偵測酸鹼度變化，有助觀察患者胃酸倒流的問題有否改善。

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記者：李芷玲