【三隧收費】當局冀新方案可減繁忙時段1成私家車流　減紅隧入口1至1.5公里車龍

▲ 紅隧入口經常擠塞。（林宇翔攝）

政府今日(22日)公布三隧新收費方案，提出「兩步走」，首階段由今年8月2日收回西隧起實施「633」固定收費方案，私家車行西隧收60元；紅隧、東隧劃一收30元；第二階段政府在年底前實施「不同時段、不同收費」方案，當中周一至六的繁忙時段，私家車西隧收費60元，紅隧和東隧40元；一般時段三隧劃一為30元；非繁忙時段劃一收20元。

運輸署表示，按前年第四季數據顯示，當時每日上下午繁忙時段三隧平均共錄得9.3萬車流量，最高峰時更達9.6萬；署方預料不同時段收費實施後，三隧合共可減少最多10%私家車車流量，而署方目標是希望壓抑車流，紅隧減少1至1.5公里車龍、東隧入口約0.5公里車龍。對於為何不公開實際分流的數字，署方解釋車輛數目會受不同因素影響，若以減少車輛數目為目標，意義不大。

運輸署又形容，今次提出的方案是希望讓駕駛者有多個選擇，舉例車主可選擇於非繁忙時間過海，以節省隧道費，「可以早啲起身食個旱餐先開工」；又指非繁忙時段劃一收20元是「賣大包」，強調調整收費絕非只為加價。

對於晚上7時後屬非繁忙時段，會否導致塞車時間延後出現？運輸署認為，方案實施後私家車流會減少，「如果早上選擇唔揸車返工，夜晚都唔會有車揸」，不會影響下班時間的交通，而參考目前情況，西隧和東隧的車流量在7時半後已減少，仍有容量吸納部分車流。



運輸署又強調，採用「不同時段、不同收費」及過渡收費方案後，會在隧道當眼處顯示該時段的收費水平，至於收費的「龍門架」設立位置會在正式落實時再交代，當局會聯同警方及隧道公司加強執法，打擊駕駛者做出影響交通安全的行為。

不過，過渡收費調整期間，三隧收費會短暫存有落差，舉例平日晚上7時繁忙時段結束後將過渡至非繁忙時間，紅隧、東隧收費40元，會於7時20分下調至20元；但同時西隧仍收費40元，至7時40分才降至20元。當局承認不排除會有駕駛者集中選用收費較便宜的隧道，但認為目前已簡化收費，方便駕駛人士理解。

署方稱，新收費對廣大市民都能受惠，舉例隧道口附近的地區減少擠塞，巴士過海時間和開支減少，減低巴士營運成本，預料巴士車費增幅亦有機會放緩。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒