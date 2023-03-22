【移民潮】回流探親難頂港人3宗罪　移民港男想盡快走︰再留低會精神病

▲ 有移民港男返港探親幾日，對香港的感覺好差，在網上力數港人3宗罪。

不少移民海外的港人都會回港探親，每次返港都有不同感受。一名已移民超過3年的港男在討論區發文，談及最近返港的「第一個感覺」都很負面，並列出香港人3大罪狀，他更揚言返港數天已經想走，「感覺再留喺度會有精神病」！

該名移民港男在連登討論區以「移民後，返嚟香港第一個感覺」為題發文，力數港人3大罪狀，包括「香港好多細佬（路）地鐵X叫又搶位，好無禮貌」、「香港人啲眼神好有戻氣，好似長期壓迫咁」、「香港人服務態度差」，雖然他認為港人服務態度差，但比起外國人，港人普遍會解決問題，「外國人普遍會耍你」。

港男之後繼續留言補充，早已習慣在外國的寧靜生活，住得比較舒服，今次返港主要探望家人朋友，「有老人家在香港先返下嚟，見得一次得一次」，但返港數天後感覺好差。

太嘈好辛苦，返咗嚟幾日香港，我已經想離開……感覺再留喺到會精神病。

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他又比較外國與香港的分別，他指香港大叔的眼神好凶狠，外國的大部分算友善；在外國，他會好享受每個時刻，「日出日落、山景、海邊、人和事都可以好靚」，但香港太多人、太擠迫，「香港睇日出日落周圍都係人」。

他認為仍留在香港的，都離不開搵錢或所謂的物質享受，「我有朋友都係習慣香港生活，香港搵錢易啲，如果對政治環境無太大感覺，留港的確唔錯。」

網民斥不應眨低香港

帖文一出即引來熱議，有同樣移民海外的港人表示認同，「去咗外國唔習慣咁嘈」、「而家冇咩事都唔想返香港」；但有網民直斥他不應眨低香港，以示自己移民外國高人一等，「快啲走啦！又要返又要嫌三嫌四」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳