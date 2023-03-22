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【女神派福利】樂瞳成功由演員轉當老闆　低胸裝泰國遊幾乎走光【多圖】

娛樂 18:05 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

曾被封為高登女神的樂瞳（Cilla），離開TVB後輾轉在2020年傾出大部份積蓄，於逆市創業升呢為老闆娘賣洋酒。

她當年創業時曾接受TOPick專訪，表示由藝人轉為營商沒有太大心理包袱：「喜歡向大家派卡片、以新的身份介紹自己。當下不會想起自己藝人的身份，只想將好東西推介給客人，同時我又像一個學生、初哥，不介意大家給我意見。如果要創立新事業，一定要放下包袱、全程投入。」

結果樂瞳打出新天地，生意不俗。雖然已經從商，她仍不時在個人社交平台上載相片或短片，與粉絲分享生活點滴。

【明星理財】樂瞳做老闆賣洋酒　慳妹投資有法無懼逆市創業

喜歡旅行開眼界

喜歡品酒的樂瞳同時也愛旅行，她曾表示會把錢存起來當作旅行資金，順道夠參觀更多的酒莊：「許多人覺得我常周遊列國，過著『離地生活』，其實旅行時去了許多酒莊，過去又修讀了與酒相關的課程，很希能夠將興趣轉為事業。同時想告訴大家，數百元預算都能買到一支好酒。」

樂瞳早前去泰國旅行，並一如過往分享不少旅行照。

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樂瞳幾乎走光

同時更上載一些短片，當中包括她到昨日餐廳用餐的照片，寫道：「手機內實在有太多美食照片和影片未分享，又是一個throwback Tuesday。曼谷現在實在有太多好地方去，好多特別的餐廳值得一去，其中這家螢火蟲餐廳真的是一個非常特別的體驗！」

片中樂瞳身穿十分性感低胸衫，她則盡情開懷大吃。而樂瞳在餐廳見到螢火蟲更十分興奮，手舞足蹈地說：「真係螢火蟲啊！」不過身穿低胸衫的她幾乎走光，十分「牙煙」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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