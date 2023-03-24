城大與深圳人社局合作 支持香港青年創新創業　推動深圳天使母基金 助HK Tech 300初創落戶大灣區

香港城市大學（城大）一直支持本地青年人創新創業，並為有意衝出香港的初創團隊提供支援，抓緊香港以至大灣區等其他地區的無限發展機遇。城大於本月17日，與深圳市人力資源和社會保障局（下稱深圳人社局）簽署合作備忘錄，共同在城大位於金鐘的「HK Tech 300共創空間」設立「港澳青年創新創業基地（香港城市大學）」，並推動深圳市天使投資引導基金管理有限公司（簡稱深圳天使母基金）等投資機構設立專項基金，擇優投資獲HK Tech 300支持並落戶深圳的初創團隊。

▲ 在深圳市人民政府副市長陳清先生（後排左二）、副秘書長朱武先生（後排左一）、城大校董會成員及城大企業有限公司董事會主席梁少康博士（後排右二），以及城大署理副校長（學生事務）陳漢夫教授（後排右一）見證下，城大副校長（研究及科技）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授（前排右）與深圳市人社局局長趙忠良先生（前排左）簽署合作備忘錄，支持香港青年創新創業。

城大於2021年3月投放五億港元，推行以「創科無限 引領未來」為主題的大型創新創業計劃HK Tech 300，推動科研成果轉化落地。兩年間，超過1,300位城大學生、校友、科研人員及其他人士參與相關創業培訓，逾510隊初創團隊獲批十萬港元種子基金，逾110間初創獲100萬港元的天使基金投資。計劃不但連結80個合作夥伴，與包括華潤創業有限公司在內的九間科創投資企業及基金，建立共同投資合作夥伴關係，向獲選的初創提供額外兩億港元的天使投資，另有約150位資深工業家、成功企業家及校友成為創業師友。

▲ 活動上舉行了「港澳青年創新創業基地（香港城市大學）」揭牌儀式。

為進一步推動HK Tech 300初創團隊落戶大灣區，城大與深圳人社局攜手合作，共同在香港建設創新創業孵化基地，通過提供孵化場地保障、創業導師輔導、招聘活動組織、人才聯合培養等支援，促進深港人才交流、資源對接及協助項目在大灣區落地及轉化。雙方會在兩地的創新創業大賽上加強合作，深圳市會向外推廣HK Tech 300的優秀項目，並為有意到深圳創業的HK Tech 300初創團隊提供創業指導和政策支持。

▲ 出席儀式的嘉賓與城大HK Tech 300初創團隊大合照。

深圳方會探索適用於科技金融的創新模式和創新產品，推動深圳天使母基金等投資機構設立專項基金，擇優投資獲HK Tech 300支持並落戶深圳的初創團隊，促進深港兩地在科技成果轉移、孵化空間等發展。

深港攜手實現合作效益

深圳市人民政府副市長陳清先生、副秘書長朱武先生、深圳市人社局局長趙忠良先生，以及深圳天使母基金總經理李新建先生，當日親身到場，參與城大與深圳人社局合作備忘錄簽署暨「港澳青年創新創業基地（香港城市大學）」揭牌儀式，參觀了「HK Tech 300共創空間」，並與初創團隊會面。同日，深圳天使母基金旗下的「深圳天使薈」在HK Tech 300共創空間亦舉行了揭牌儀式。

▲ 深圳市人力資源和社會保障局局長趙忠良先生於儀式上致辭。

趙忠良局長認為，今次與城大達成合作協議，充分印證深港合作已經邁入黃金發展期。他說：「深圳市人社局作為服務青年就業創業的主要政府部門，與城大共建青年創新創業基地，於創新創業、促進就業和人才交流三方面開拓合作，充分發揮雙方優勢，實現『一加一大於二』的合作效益。」

助港青把握創新創業黃金期

城大副校長（研究及科技）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授感謝深圳市人民政府多年來對城大的支持，他說：「城大致力為學生提供多元教育及自我增值機會，將大學的卓越科研成果及知識產權轉化為實際應用，並一直積極促進深港創新科研和轉化應用的發展。」他認為，現時是香港青年創新創業的黃金時期，通過今次雙方簽署合作備忘錄，能為青年創業者提供更多機遇，並更緊密地連接兩地產業，為兩地的科技與創新發展注入新動力。

▲ 城大副校長（研究及科技）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授感謝深圳市人民政府多年來對城大的支持。

另外，城大於去年6月推出第一屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，結合香港和內地的優勢和資源，將大學的科研成果和知識產權的實際應用延伸至內地。比賽有約300隊來自七個城市包括北京、上海、深圳、成都、長沙、青島、蘇州，與香港的初創及團隊參與，14隊初創已於總決賽勝出，城大將於短期內公佈詳情。

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(特約)