【童樂居案】前女職員涉扯頭髮尿片打臉　官斥手法錯誤判囚5個月

▲ 「童樂居」虐兒案，29歲童樂居前幼兒工作員早前承認4項虐兒罪，被判入獄5個月。（資料圖片）

「童樂居」虐兒案累計34名女職員被控，29歲童樂居前幼兒工作員涉以扯頭髮、尿片打臉等方式酷待4名年僅2至3歲的幼童，早前承認4項虐兒罪，今（22日）於九龍城裁判法院被判入獄5個月。裁判官斥被告「取易捨難」用錯誤方法對待幼童，只會教他們日後以武力處理糾紛。

趙運紅，29歲，早前承認4項虐兒罪，控罪指她於2021年11月19日至12月14日期間，襲擊4名2至3歲的幼童。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，毫無疑問被告的手法不正確，施襲只會教兒童日後以武力處理糾紛，又指被告身為專業人士，不是未受過專業訓練的家人，被告不應「取易捨難」，用錯誤方法訓示兒童。裁判官考慮到案件非同類型最嚴重，被告現時懷孕等情況，就4項控罪判囚5個月。

辯方求情時透露，被告被捕後得知自己懷孕，曾考慮墜胎，最終打消念頭，指被告懷孕後思考了更多，明白不應粗暴對待兒童，向受害兒童及家人致歉。背景報告則指，被告工作壓力大，仿效同事用強硬手段對待兒童，被告曾因不認同相關做法而萌生離職念頭，最後為生計而留下。

案情指，被告自2016年入職童樂居任幼兒工作員，被告案發時用雙腿夾住幼童的頭，又以扯頭髮、尿片打臉、毛巾大力擦臉等方式虐待涉案兒童。

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記者：陳曉欣