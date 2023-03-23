【生龍B】堅守5招打造易孕體質　中醫師：針灸有助刺激排卵

▲ 想趕及明年誕龍B，是時候要做好準備了。

本港香港婦聯上月進行《港人生育意願2023》調查，結果顯示有76%受訪者沒有生育打算，創9年以來新高。

這邊廂有人生育意欲低迷，那邊廂一些人卻受不育困擾，據統計，每6對香港夫妻就有一對有不孕的困擾，註冊中醫師黃晶晶指，從中醫角度，想成功懷孕，養好體質是一大關鍵。

男女間無避孕有正常性行為下，卻遲遲夢熊未有兆，難怪會令一心生兒育女的夫婦心灰。黃晶晶醫師表示，其實男女不孕的因素都各佔40%，雖然不孕的原因各異，但若可遵從以下5個生活習慣，有機會能改善難孕體質。

1.飲食控制 少油多菜減糖

中醫認為，甘甜、油膩之物容易令大家脾胃內生濕氣，脾胃運化不好，容易造成肥胖、痤瘡、水腫、大便黏爛等症狀，一旦轉為痰濕體質，會令人更容易覺得疲勞、困倦、皮膚出油多、感覺自己代謝變慢，女性卵巢功能、男性精子質量都會下降，如想懷上BB的話，要少油多菜以及減糖。

▲ 中醫師教你打造易孕體質。（iStock圖片）

2.保持愉快、放鬆的心情

中醫認為七情六慾是眾多疾病源頭，心情鬱結易令人氣血不和，月經不調，難以成孕。現代醫學亦認為，接受不孕症治療之前，壓力、焦慮、憂鬱的患者，其懷孕率明顯降低，而壓力也會影響男性賀爾蒙，影響精子數量和質量。

3.體重管理

標準的體重對於夫妻都很重要，中醫認為過瘦的女生（BMI<19）多是肝腎陰虛、或者久病脾胃虛弱、也有過度節食引致。過瘦的人多有脾腎俱虛的表現，月經易失調亦難以受孕。

而BMI>25的男性也不能掉以輕心，精子異常也會比常人高1.46倍。不論男女，過肥過瘦都會不利於求孕，良好的體重管理必須從現在開始。

4.每天快走或慢跑15至30分鐘

《黃帝內經》有云：「五勞所傷：久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋。」五勞，即5種過度勞累的致病因素，可對五臟（肝、心、脾、肺、腎）和五體（肢體的筋、脈、肉、皮、骨）產生的影響。

黃醫師說，現在大部分現代人很多時間都是坐着或者躺着使用電子產品，既傷血又傷肉。久坐的女性，若出現長期便秘、常頻尿、夜間小便，可能是骨盆內膀胱、大腸等器官出現氣滯、血瘀或氣虛等證的結果，建議不妨每日早上用15到30分鐘做晨間運動，慢跑或快走，或跟着網上平台如YouTube做一些室內運動，積極強化下肢、骨盆的血液循環，增加受孕的機率。

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5.多飲熱水戒冷飲

一杯溫熱的水可以幫助消化、改善血液循環，促進代謝廢物排出，甚至能改善人的情緒。黃醫師說：「每當問病人是否有喝足夠的水，如果連水都不想喝，要治病喝藥就更加不容易。」而冷飲能蓄寒，寒可傷陽氣，凝滯氣血，患多囊卵巢、子宮內膜異位的女士不建議喝生冷，就算是水果，也是建議在日間室溫下食用，而且本身有陽虛、寒凝血瘀症狀的女生，要尤其注意生冷之物的食用分量。

針灸改善體質助孕

日常做足以上5個習慣，有助成孕，事實上中醫針灸腹部不同的穴位，也可以刺激排卵，黃醫師進一步解說：「尤其適合某些氣虛、血瘀體質的女士，改善月經期不準時、經痛，一些罹患子宮內膜異位、卵巢早衰、多囊卵巢、常年陰道炎的女性在針灸治療後症狀能夠改善，更利於求孕。」

而不少因為年紀大或者求孕多年不成功而需要藉助人工授孕技術的女性，都會建議在接受人工授孕前做腹部或者腰部的針灸。「針灸腰腹部的穴位既能暖宮，強化子宮、卵巢附近血液循環，亦能幫助紓緩因打促排卵針而產生的水腫，改善女性受孕體質。」

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調經兼改善氣虛痰濕

她表示像肚腩特別大的女性，若成功受孕，其懷孕的風險如妊娠高血壓、糖尿病亦是比標準體型的女性要高，亦不利於產後修復，因此針灸除了幫助求孕女性調經，亦能提前幫助她們改善氣虛、痰濕體質導致的肥胖浮腫，在受孕後亦能更健康地安胎養胎。

此外，黃醫師指某些容易流產、選擇人工生殖的女士，在植入胚胎前後，都十分適宜針灸，是更利於受精卵或胚胎着床。而若孕婦有濕疹、胃口差、嘔吐較多的症狀，亦可以用針灸紓緩。但要注意，某些腹部、手足的穴位如合谷穴（虎口）、三陰交（足內踝上緣4橫指處）、中極穴（肚臍中下4吋）等是不能在懷孕時刺灸的。「所以孕婦在有需要的情況下做針灸，必須要跟中醫師說清楚懷孕的情況，針灸對於懷孕其實是十分安全的療法。」

記者：周美好