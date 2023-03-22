【男拔尖子】回母校男拔開Talk講生態旅遊　梁彥宗美國普林斯頓大學畢業會考奪8A

▲ 梁彥宗返母校，向師弟分享生態旅遊。

旅遊達人梁彥宗（Chris）畢業後便開始拍攝無綫的背包旅遊節目，包括《背遊中亞》、《背遊摩洛哥》、《背遊南美的北邊》而為人熟悉，離巢後就為ViuTV拍攝旅遊節目，Chris不單玩得出息，其實讀書成績也很出息，他2007年畢業於拔萃男書院，在會考奪得8A，不過他沒有參加拔尖，反而轉校讀IB課程，2009年更成功考入美國普林斯頓大學，主修生態及進化生物學。日前他就返回母校男拔講Talk，為一眾師弟介紹生態旅遊。

▲ 梁彥宗返男拔分享生態旅遊。

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梁彥宗獲邀返男拔講Talk，難得返母校的他，心情都非常興奮！在校門及各地方留影，並上載照片到社交網，表示以身為拔萃仔而自豪：「我係拔萃仔。其實平時真係唔會咁樣介紹自己，不過今日返mother secondary school講sharing，完咗順便自己一個靜靜地行下campus，又忽然幾有感覺。嗰陣唔知，依家睇，原來呢度真係好靚。係好值得自豪一下嘅。」

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Chris接受TOPick記者的訪問，他透露今次返回男拔是受老師邀請，主要是做分享嘉賓：「今次係幫佢哋嘅value education session做分享嘉賓，topic係ecotourism/responsible tourism，講吓生態旅遊有咩睇，城市以外都好多地方可以去見識，可以做啲咩去實行responsible tourism等等。」他坦言今次返回母校感覺校園好peaceful ，好似旺角一個好寧靜嘅避世點，好舒服。還笑言師弟們好似乖咗，唔知係咪假象嚟？」

問到Chris對上一次返母校是什麼時候？他說：「實際年份忘記了，應該是疫情前，當天應該是Garden Fete（賣物會）。」即是Chris已經很多年沒有返過母校了。

學校獨有「大佬文化」

而男拔校長鄭基恩早前接受訪問時提到，男拔學生能文能武，要數學校特別之處，不得不提其獨特的「大佬文化」。男拔的「大佬制」令學生有成長楷模之餘，在與師兄弟相處時加強溝通及領導技巧，也增強他們對校的歸屬感，形成濃厚的愛校情懷，舊生亦積極地協助師弟的發展。面對日新月異的科技，鄭基恩說，校方着重培養學生的自主學習能力，希望畢業生成為同時具科技才能及同理心的人，近年更推出相應課程，鼓勵學生多關心弱勢社群。

男拔舊生稱為「Old boys」，不少人即使在畢業後仍然願意為母校貢獻，鄭基恩說，有些較年輕的畢業生掌握社會上的新發展後，亦會告知學校，以裝備學生迎接未來；至於再年長一點的畢業生，可能在社會中擔當不同位置的角色，亦可與學生分享所見所聞，擴大學生的學習體驗。

名人校友

男拔於1869年創立，已經超過150年歷史，培育很多社會精英，名人校友包括:鄧梓峰、方東昇、霍建寧、胡鴻鈞、翟紹唐等。

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記者:陳麗薇