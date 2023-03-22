【復活節2023】將軍澳PopCorn、The LOHAS康城及連理街將舉行「尋蛋兵團」活動　送合共500萬元電子優惠券

▲ PopCorn 「香港製造滋味市集」。（MTR Malls提供）

今年復活節將軍澳3大港鐵商場PopCorn、The LOHAS康城及連理街將舉行「尋蛋兵團」活動，即「掃」即賞送出合共1,000萬MTR分及500萬元電子優惠券及豐富商戶優惠。PopCorn將舉行復活節滋味市集，The LOHAS康城舉行「繽FUN復活蛋樂園」及「復活節STEAM親子工作坊」。

「尋蛋兵團」活動期間，逾百張色彩鮮艷的復活蛋貼紙將散佈於3個商場的不同角落，MTR Mobile登記用戶只需掃瞄復活蛋貼紙上的QR Code，即可獲得MTR分、指定電子優惠券 (包括：指定港鐵商場指定類別及商戶電子優惠券)及其他精彩商戶優惠。 (每位MTR Mobile登記用戶最多可獲各款MTR分、電子優惠券及商戶優惠一次。)

PopCorn將舉辦一家大小必到的復活節滋味市集，集合多個本地人氣甜品、朱古力及咖啡品牌，帶來充滿「香港製造」的特色美點。The LOHAS康城中庭打造成「繽FUN復活蛋樂園」，讓大家穿梭於多個充氣復活蛋不倒翁中，暢玩和打卡。由即日起更可登入MTR Mobile率先換領The LOHAS康城「復活節玩樂通行證」，體驗一站式溜冰、睇戲及購物尊享優惠。

此外，商場更聯同由劍橋大學畢業生Sarah及Nixon創辦的Big Bang Academy推出「復活節STEAM親子工作坊」，內容涵蓋物理、工程及藝術，適合3至8歲的小朋友。由導師透過STEAM教學，讓參加者體驗以復活節為主題的手工製作，包括旋轉摩天輪、引力過山車、動能復活兔及復活蛋降落器等，學習及探索科學知識。MTR Mobile登記用戶可現時以8,000 MTR分換領，名額有限，換完即止。

有關以上換領及活動詳情，可留意The LOHAS康城Facebook專頁。

The LOHAS 康城 -「復活節玩樂通行證」

換領日期： 即日起至換完即止 參與商場： The LOHAS康城 換領辦法： 登入MTR Mobile內的「換領」以23,000 MTR分換領 (數量有限，換完即止) 通行證詳情 總值逾HK$300的豐富禮品，包括： 1張英皇戲院2D電影禮券

1張康城溜冰場溜冰門票

1張HK$100 The LOHAS康城指定類別電子優惠券(消費滿HK$500減HK$100)

1張HK$50 LOUDER電子優惠券(消費滿HK$300減HK$50) (以上優惠及獎賞受條款及細則約束，請參閱電子優惠券上之條款及細則。)

The LOHAS 康城「復活節STEAM親子工作坊」：

換領地點： The LOHAS康城 換領辦法： 登入MTR Mobile內的「換領」以8,000MTR分換領 (名額有限，換完即止) 工作坊詳情： 活動日期 活動時間 教授內容 4月7日 2時至3時

(3至5歲小童) 旋轉摩天輪#1 3時30分至4時30分

(6至8歲小童) 引力過山車#2 4月8日 2時至3時

(3至5歲小童) 旋轉摩天輪#1 3時30分至4時30分

(6至8歲小童) 引力過山車#2 4月9日 2時至3時

(3至5歲小童) 動能復活兔#3 3時30分至4時30分

(6至8歲小童) 復活蛋降落器#4 4月10日 2時至3時

(3至5歲小童) 動能復活兔#3 3時30分至4時30分

(6至8歲小童) 復活蛋降落器#4 #1:旋轉摩天輪–體驗以輪盤及轉動原理輕鬆地移動重物，親手製作摩天輪 #2:引力過山車–探索牛頓運動定律，設計自己的過山車，從而了解地心吸力和慣性 #3:動能復活兔–發掘由勢能轉化成動能的樂趣，用力量將物件投射出去 #4: 復活蛋降落器–認識方向的轉變和避震減少物件墜落的衝力，打造一個復活蛋安全降落器 有關以上換領及活動詳情，請留意The LOHAS康城Facebook專頁。

PopCorn、The LOHAS康城及連理街-「尋蛋兵團」獎賞

活動日期： 2023年4月1日至4月23日 參與商場： PopCorn、The LOHAS康城及連理街 獎賞： 精彩禮品包括： MTR分、港鐵商場指定類別如「電器及電訊」、「鐘錶及首飾」、「家居用品」、「指定美容品牌」等電子優惠券、商戶電子優惠券包括LOUDER等及一系列精彩商戶優惠。 (以上優惠及獎賞受條款及細則約束，請參閱電子優惠券上之條款及細則。)

PopCorn「香港製造滋味市集」

日期： 4月1日至4月16日 時間： 中午12時至晚上8時 地點： PopCorn1期1樓中庭

The LOHAS 康城「繽FUN復活蛋樂園」

日期： 4月7日至4月23日 (逢星期五至日及公眾假期) 時間： 中午12時至晚上8時 地點： The LOHAS 康城3樓中庭

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責任編輯：楊佩瑩