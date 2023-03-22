【復活節2023】將軍澳PopCorn、The LOHAS康城及連理街將舉行「尋蛋兵團」活動 送合共500萬元電子優惠券
今年復活節將軍澳3大港鐵商場PopCorn、The LOHAS康城及連理街將舉行「尋蛋兵團」活動，即「掃」即賞送出合共1,000萬MTR分及500萬元電子優惠券及豐富商戶優惠。PopCorn將舉行復活節滋味市集，The LOHAS康城舉行「繽FUN復活蛋樂園」及「復活節STEAM親子工作坊」。
「尋蛋兵團」活動期間，逾百張色彩鮮艷的復活蛋貼紙將散佈於3個商場的不同角落，MTR Mobile登記用戶只需掃瞄復活蛋貼紙上的QR Code，即可獲得MTR分、指定電子優惠券 (包括：指定港鐵商場指定類別及商戶電子優惠券)及其他精彩商戶優惠。 (每位MTR Mobile登記用戶最多可獲各款MTR分、電子優惠券及商戶優惠一次。)
PopCorn將舉辦一家大小必到的復活節滋味市集，集合多個本地人氣甜品、朱古力及咖啡品牌，帶來充滿「香港製造」的特色美點。The LOHAS康城中庭打造成「繽FUN復活蛋樂園」，讓大家穿梭於多個充氣復活蛋不倒翁中，暢玩和打卡。由即日起更可登入MTR Mobile率先換領The LOHAS康城「復活節玩樂通行證」，體驗一站式溜冰、睇戲及購物尊享優惠。
此外，商場更聯同由劍橋大學畢業生Sarah及Nixon創辦的Big Bang Academy推出「復活節STEAM親子工作坊」，內容涵蓋物理、工程及藝術，適合3至8歲的小朋友。由導師透過STEAM教學，讓參加者體驗以復活節為主題的手工製作，包括旋轉摩天輪、引力過山車、動能復活兔及復活蛋降落器等，學習及探索科學知識。MTR Mobile登記用戶可現時以8,000 MTR分換領，名額有限，換完即止。
有關以上換領及活動詳情，可留意The LOHAS康城Facebook專頁。
The LOHAS 康城 -「復活節玩樂通行證」
|換領日期：
|即日起至換完即止
|參與商場：
|The LOHAS康城
|換領辦法：
|
登入MTR Mobile內的「換領」以23,000 MTR分換領
(數量有限，換完即止)
|通行證詳情
|
總值逾HK$300的豐富禮品，包括：
(以上優惠及獎賞受條款及細則約束，請參閱電子優惠券上之條款及細則。)
The LOHAS 康城「復活節STEAM親子工作坊」：
|換領地點：
|The LOHAS康城
|換領辦法：
|
登入MTR Mobile內的「換領」以8,000MTR分換領
(名額有限，換完即止)
|工作坊詳情：
|活動日期
|活動時間
|教授內容
|4月7日
|2時至3時
(3至5歲小童)
|
旋轉摩天輪#1
|3時30分至4時30分
(6至8歲小童)
|
引力過山車#2
|4月8日
|2時至3時
(3至5歲小童)
|旋轉摩天輪#1
|3時30分至4時30分
(6至8歲小童)
|引力過山車#2
|4月9日
|2時至3時
(3至5歲小童)
|動能復活兔#3
|3時30分至4時30分
(6至8歲小童)
|復活蛋降落器#4
|4月10日
|2時至3時
(3至5歲小童)
|動能復活兔#3
|3時30分至4時30分
(6至8歲小童)
|
復活蛋降落器#4
|
#1:旋轉摩天輪–體驗以輪盤及轉動原理輕鬆地移動重物，親手製作摩天輪
#2:引力過山車–探索牛頓運動定律，設計自己的過山車，從而了解地心吸力和慣性
#3:動能復活兔–發掘由勢能轉化成動能的樂趣，用力量將物件投射出去
#4: 復活蛋降落器–認識方向的轉變和避震減少物件墜落的衝力，打造一個復活蛋安全降落器
有關以上換領及活動詳情，請留意The LOHAS康城Facebook專頁。
PopCorn、The LOHAS康城及連理街-「尋蛋兵團」獎賞
|活動日期：
|2023年4月1日至4月23日
|參與商場：
|PopCorn、The LOHAS康城及連理街
|獎賞：
|
精彩禮品包括：
(以上優惠及獎賞受條款及細則約束，請參閱電子優惠券上之條款及細則。)
PopCorn「香港製造滋味市集」
|日期：
|4月1日至4月16日
|時間：
|中午12時至晚上8時
|地點：
|PopCorn1期1樓中庭
The LOHAS 康城「繽FUN復活蛋樂園」
|日期：
|4月7日至4月23日 (逢星期五至日及公眾假期)
|時間：
|中午12時至晚上8時
|地點：
|The LOHAS 康城3樓中庭
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責任編輯：楊佩瑩