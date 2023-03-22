【醫學研究】男士每月21次性生活　醫學專家：前列腺癌風險減少20%

▲ 男性每個月的性生活次數達21次，罹患前列腺癌的風險可減少20%。

泰國朱拉隆功大學醫學院一名專家，在援引美國研究後最近表示，男性每個月的性生活次數達21次，罹患前列腺癌的風險可減少20%；而要避免前列腺肥大或出現癌變迹象，最重要是「保持管道乾淨（keep the pipes clean）。」

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據泰國頭條新聞社報道，泰國朱拉隆功大學醫學院新發疾病健康科學中心主任提拉瓦博士，最近在社交網絡表示，男士每個月的性生活最好不要低於21次，因可助減少患上前列腺癌的風險達20%。

提拉瓦表示，男性到達一定年齡，會出現「尿頻、尿急、尿不盡」等排便問題，最終會導致血液黏稠，腎臟、心臟產生病變，甚至癱瘓，而主要的誘因是前列腺肥大，以及惡性腫瘤所致。

他如果前列腺尚未癌變或不想通過手術切除腺體，也可通過藥物治療，比使用治療高血壓的藥物；或是使用另一種藥物，透過抑制睾丸激素來縮小前列腺，但就會帶來降低性慾、抑制勃起的副作用。而要避免前列腺肥大或癌變，最重要仍在於「管子乾淨」。

他援引波士頓大學癌症流行病學中心的研究表明，與每月進行4至7次性生活的人相比，每月進行21次性生活的人群，患上前列腺癌風險將減少20%。而對於40至49歲人群，每月進行8至12次性生活，患癌風險將降低10%；每月進行13至20次性生活，患癌風險則降低20%。

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責任編輯：羅嘉欣