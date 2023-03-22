【猛人撐場】楊紫瓊媽媽友情站台　何超儀宣傳新戲遇白兵勁興奮

▲ 楊紫瓊媽媽譚慧珍（左）坐車兩小時，為何超儀電影《Edge Of The World》撐場。

何超儀監製兼主演的西片《Rajah》（歐美稱 《Edge Of The World》 ）在大馬全國公映，繼沙羅越後，超儀接着到吉隆坡及檳城出席⾸映禮及宣傳。在吉隆坡⾸映，最叫超儀驚喜的，便是楊紫瓊(Michelle)的媽媽(譚慧珍）來撐場⽀持。

原來楊紫瓊⼀家與超儀及其家姐超瓊份屬好友，Michelle與超儀在美國更屬同⼀經理⼈公司，兩⼈交情不淺。

▲ 在檳城出席首映時，被fans包圍影合照。

楊媽媽因為知道超儀的《Rajah》在吉隆坡首映，便專程在家鄉怡保坐了兩個小時⾞到來吉隆坡出席⾸映禮，睇完戲後⼜即晚返怡保，風塵僕僕只為支持超儀，令對方十分感動。

當⽇首映禮上，超儀與楊媽媽碰面即來個熱情擁抱，楊媽媽更謂：「你的電影我⼀定⽀持的，你的努力，我們看到的。」超儀亦不忘向楊媽媽恭賀其愛女Michelle在國際上多番獲獎，讚她是華⼈的驕傲。

▲ 超儀為新電影到吉隆坡及檳城出席首映禮及宣傳。

楊媽媽向超儀透露，女兒出席頒獎禮後，便會返馬來西亞怡保老家，到時家中會為她準備歡迎派對， 賀她凱旋而歸，楊媽媽更邀請超儀到她家裏作客小住，⼀同分享這份喜悅，超儀既感動⼜驚喜，打趣說：「好啊！我可以游水嗎？」 楊媽媽認真回答︰「可以，我們有泳池的。」

超儀接受訪問後，特別安排專⼈⼀直攙扶楊媽媽進入戲院就坐。而香港藝⼈張慧儀同樣由家鄉怡保專程過來吉隆坡出席首映禮，她⼤讚超儀為香港電影出心出力，首映禮後， 超儀也特別感謝她出席⽀持，兩⼈合照時，超儀更向她兒⼦問好。

▲ 超儀盛裝打扮出席首映禮，隨行保安護駕，排場十足。

見白兵興奮

超儀完成了吉隆坡⾸映後，馬不停蹄飛往檳城出席另⼀場首映禮，檳城⼀向是華⼈的聚居地，超儀亦是首次到來出席宣傳活動，當地不少華⼈影迷，早已聞風而至，⼀早到戲院守候，超儀見影迷熱情，對拍照及簽名的要求都來者不拒。

超儀盛讚檳城充滿舊香港的殖⺠地風采，喚起了她不少童年回憶。 期間她經過⼀商場，內裏放置了不少《星球⼤戰》的⽩兵figure ，原來超儀的老公陳⼦聰是星戰迷，她也受其影響成為星戰粉，甫見白兵，便嚷着要拍照，⼀副星粉模樣。

▲ 何超儀與白兵合照。

完成一天的工作後，超儀便返回下榻的東⽅⽂華酒店休息，此酒店曾是《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians ）的拍攝場地，其舊英國殖⺠地建築特色而享負盛名，就算超儀當日工作疲憊不堪，也堅持要酒店經理帶她參觀酒店⼀圈。

她更笑說：「可以順⼿睇埋景，希望⽇後可以來租借地⽅拍戲。」 電影《Bajah》除在⼤⾺公映外，之後還會在印尼、泰國及香港等地上映。

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