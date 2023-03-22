【詐騙貸款】空殼公司偽造出糧紀錄騙取「百分百擔保特惠貸款」　涉騙款5,900萬元

▲ 商業罪案調查科總督察莫麗瓊（左）、商業罪案調查科訛騙組警司葉永林（中）及商業罪案調查科高級督察劉美彤（右）。（曾秋文攝）

今日（22日）警方商業罪案調查科公布新一浪行動中，以「串謀詐騙」罪拘捕19人，年齡介乎34至70歲。被捕人偽造出糧紀錄和財務報表，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」款項。今次拘捕行動涉及11間公司，其中12宗貸款申請涉騙款約5,900萬元。

警方調查後，發現被捕人士部分彼此認識，當中涉4對夫婦及4名兄弟姊妹，而他們在11間公司內的身份有部分重複，有人報稱是公司董事，亦是另外10間公司的員工，他們報稱的薪金每月高達170萬元，而當中10間公司僱用同一間秘書公司。警方事後已凍結他們的有關戶口及調查其樓宇資產等，涉及4,000萬元。

商業罪案調查科高級督察劉美彤續指，涉及詐騙的11間公司中，有9間成功騙取4,900萬元的貸款，他們提供虛假的財務報表，偽造出糧紀錄及提供強積金戶口不實的資料，又誇大員工的薪金，當中涉及影子員工及多重受聘，他們大多涉及一些資訊科技公司及顧問公司等，大部分只是空殼公司，沒有實質業務，最高的一宗騙款高達600萬元，警方會繼續調查騙款的去向，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

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商業罪案調查科訛騙組警司葉永林表示，自2021年起，警方共收到12宗有關舉報，涉及300個申請，當中款項高達14億元。為打擊此類騙案，警方共執行5次行動，共拘捕175人，當中涉及公司董事、僱員、銀行職員、商人及家庭主婦等。

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記者：曾秋文