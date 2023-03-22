【本地藝術】瑞銀Art Basel展香港藝術家作品 焦點：疫下想像創作《馬特宏峰》油畫

▲ UBS瑞銀藝術藏品展出香港多名藝術家作品。包括黃進曦（生於 1986 年）(左)《馬特宏峰》2022年。(右)《蚺蛇尖》2022年。塑膠彩布本。各 110 x 130 cm。瑞銀藝術藏品。 （陳靜儀攝）

瑞銀藝術藏品 （UBS Art collection） 於瑞銀貴賓廳展出曾建華等一眾本地藝術家的新作品，以反映香港獨特文化和居民日常生活，當中焦點作品是黃進㬢利用網上影像繪畫出瑞士馬特宏峰的壯麗景色。

作為巴塞爾藝術展（Art Basel）的全球首席合作夥伴，瑞銀將於今年Art Basel香港展會呈現一系列聚焦香港藝術家及機構，以至可持續發展主題的藝術項目。

瑞銀貴賓廳將展出香港藝術家群展，包括曾建華的特意為展覽、以文字為主創作的裝置作品 《待雨，吾之俊友》 （2023 年），展現藝術家對生命意義的省思。黄進曦近期亦創作了兩幅油畫《馬特宏峰》及《蚺蛇尖》，在疫情期間利用Google地球「虛擬旅遊」，重新詮釋旅遊的可能性，加上想像力，畫出瑞士馬特宏峰的景色；另畫出他在香港蚺蛇尖遠足的風景。

黄進曦表示，疫情嚴重窒礙創作，兩年多未能外遊獲得靈感及親身取景，需要利用虛擬影像，想像瑞士山峰的距離感，增加創作難度。

其他瑞銀藝術藏品包括《光曜結構（澄綠交匯）》、《左邊》、《右邊》、《美好家園：風水畫（土）1》等9幅作品，由藝術家陳麗同、周紫羚、麥影彤二等創作。是次展覽聚焦本地藝術社群，作品的創作形式與風格各不相同，但都反映香港獨特文化和居民日常生活。

瑞銀藝術藏品環球總監 Mary Rozell 表示，瑞銀藝術藏品持繢發展，始終堅持收藏當今藝術的使命。今年在巴塞爾藝術展香港展會上，瑞銀貴賓廳所展出的香港藝術家作品旨在探索日常生活的不同面貌，包括數碼世界以及城市發展的影響。

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記者：陳麗娜