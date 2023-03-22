【奇特裝修】屯門唐樓477呎「筍盤」月租$8200　網民批裝修復古風︰似殯儀館

▲ 屯門有唐樓租盤月租$8200，因裝修懷舊復古風，掀起網民熱議。

租樓考慮因素多，租金、地點、呎數、配套等等之外，裝修都很重要！近日網上租樓盤網頁有一則帖文引起網民熱議，大家不是聚焦在屋主標榜的「筍盤」，而是其懷舊復古風裝修，全屋鋪上眼花繚亂的瓷磚，有人表示如置身冰室，有更多網民表示似靈堂、骨灰龕場，令人嘖嘖稱奇。

屯門唐樓月租$8200是筍盤？

有網民於上周六（18日），在facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，引起網民熱議，至今留言逾200則。戶主的帖文標明「業主盤 租屋 筍盤 免佣」，地點位於屯門新墟，屯門市中心旁，5分鐘到西鐵站，有鎖匙可以立即睇樓。

唐4樓477尺實用面積，光猛開陽兩房，兩房大廳，獨立廚房、廁所，三部新冷氣，月租$8200包差餉冇管理費，可議。

▲ 全屋鋪滿復古花磚，包括地板、牆身。（圖片︰自己物業自己放，租買免佣facebook）

單看文字描述，戶主又標明是「筍盤」，再者提及是「雅裝」，似乎頗吸引。可是，看過帖文的圖片之後，有很多網民沒法認同。因為全屋鋪滿復古花磚、地板之外，就連整幅牆身都是花瓷磚。除了廚房用白瓷磚之外，客飯廳、睡房、廁所的牆身都是同一款花瓷磚，顏色色調屬米色配橙，看上去令人眼花繚亂、頭暈暈。

最新影片︰

全屋鋪滿復古花磚感詭異

有網民質疑該輯相是否30、50年前拍攝，感覺似70、80年代的裝修風格，發帖者回覆「不是，是現在影」。有網民看完照片稱感到頭暈，有密集恐懼症，並笑指很難得今時今日仍可保留這裝修，可用來作拍攝場地，「陳寶珠、蕭芳芳年代」、「睇下王家衛有無興趣」，另不少網民有感一屋瓷磚感覺恐怖，揶揄「留返嚟拍《正義迴廊2》或者索性租出去俾人做龕場」、「大鬧廣昌隆嗰啲裝修」、「似殯儀館」、「前身是否庵堂？」

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另有網民有正評，「懷舊風格，放返一些懷舊傢俬其實幾好睇，間屋有傢俬會無咁花」、「放啲卡位可以做懷舊冰室」。但懷舊復古風是小眾，不是人人可接受，建議屋主想放租，宜投資裝修，「老實，使啲錢搵人拆晒啲磚做白牆啦，咁真係好趕客，你執埋個地隨時即刻租埋出去」、「全屋舖磚係咩玩法，冷天會特別冷，夏天仲會潮濕滴水」、「其實價錢抵，唔使出市區返工、返學都諗得過，百貨應百客」等。

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責任編輯︰王明芳