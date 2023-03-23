【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴　鄭中基為Edan獻理財大計

▲ 鄭中基呂爵安在新戲再續父子緣。

有份角逐今屆香港電影金像獎最佳新演員的MIRROR成員呂爵安（Edan），近日再度跟《闔家辣》的鄭中基於《死屍死時四十四》再演父子，今次二人關係不復溫馨，變成充滿隔閡和對峙的兩代矛盾，Edan也收起鬼馬佻皮，演繹充滿怒火的憤怒青年，自言都是一次突破。

而電影亦借一宗黑色離奇的死亡事件，回應小市民對置業和住屋的各種荒誕現象，Edan和鄭中基在訪問中，也分享自己對買樓和理財的看法。

「父子」對話

鄭：鄭中基；呂：呂爵安

▲ 鄭中基覺Edan做戲節奏更精準。（攝影:湛斯雅）

問：少年時跟父親和家人關係好嗎？

鄭：以前跟爸爸很少見面，因他多不在香港，就算見到，他多數是在看跑馬或做其他事情，故說話不多，正因如此，現在自己有了小朋友，剛好相反，會跟他們多談話，教他們講如果愛愛媽媽、爸爸，便要講出來，他們出門，就會講bye bye daddy、 mommy、I love you。

我都會主動講多些，如早上開車載他們上學，都會講I love you、 bye bye，問他們落車還有甚麼未講，是否要講I love you呀，希望他們養成這個習慣，會多些同我講話，日後一定有段時間是反叛期，希望把日子縮短。

呂：我跟家人一直都很少把內心話講出口，但現在會努力嘗試，主動分享自己的事，因家人都是關心你，才想知你的事，經過拍了幾部關於家人的電影後，自己都有些得著。

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問：試過同家人吵架嗎？

呂：小時候和長大都一定有，其實只是好無聊的事，如他們不給我打機，有次很勁，他們為了不給我打機，關掉上網，真是會打交！但人生中跟家人鬧交次數可能一隻手數完，也因只有對著家人，才會把不好的情緒爆出來，但家人在這情況仍是一樣關心你。

拒為子女付首期

鄭：我嘈交就少，被人鬧就多。若果子女喜歡打機，我會由他，當然要先做好功課，或者打半小時要停一停，飲飲水、讓對眼休息，因她們本身已有近視。

另外，女兒都有用手機，但我要限制時間，由幾點用到幾點，如果過了時間，如她要收學校e-mail，就可來問準多用15分鐘，小朋友真的要管，要適可而至，因真是會無節制。

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問：會否幫子女付首期上車？

鄭：完全沒想過！你日後要買樓便自己買，以前家庭觀念，是怎都要有樓，像今次套戲所講，覺得租樓等如幫人供樓，我就覺得不是。以前我入行認識的龍虎武師，個個做幾次替身就去買樓，因為可能只幾萬元。你有錢便買，有地方住，又可以等升值。

但現在社會和經濟環境都不同，再用此觀念放在年青人身上，他們打份工，還要借錢才買到樓，好大壓力，故他們將來自己決定。

問：如何教小朋友理財？

鄭：要他們對金錢有概念，如何得到錢，如何儲夠錢去買想要的東西，如我現在在家叫他們放狗，便給20元，你吃完糖亂放糖紙，罰你5元，我兒子好慘，利是錢全給了我，因他亂丟糖紙，你亂放，我便拿你的錢！

呂：我就沒買樓壓力，因我沒計劃買，有想過想一家搬好些和住大些，但如要買便好貴，不知要供多久，最主要覺不值，價錢不合理，如果全家要搬會選擇租。

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每人置業需要不同

問：朋友圈有人買樓嗎？

呂：姜濤囉！我相信他是有能力才買，每個人環境不同，需要用錢地方又有別，故我不會叫人不要買，租樓便算，大家有自由選擇，看甚麼適合自己。

自己都有儲錢習慣，我好少用錢，但要開始學習理財，不止儲錢，還要學投資，可以有被動收入，希望有高人指點。

鄭：我教不到你理財呀，剛剛都想講想用晒啲錢，不如你搞個基金，把錢留給我，這便是最好的理財方法！

化粧： Mon@monchun_mua（鄭中基）、Giann Cheung、Kennis Leung @Annie G. Chan Makeup Centre（呂爵安）

髮型 : Horace Tse @admixhairstyling（鄭中基）、Man Chan @CHIC Private I salon（呂爵安）

服裝：luddite（鄭中基）、Givenchy, BOTH（呂爵安）

記者：陳家昌

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