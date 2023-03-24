【尋元記】開考前一個月始操卷發力　DSE狀元醉心細胞研究盼赴MIT深造

▲ 黃摯毅醉心細胞研究，希望未來可赴美深造。

雖說將勤補拙，不過讀書其實也要講天分。2020年聖保羅男女中學DSE狀元黃摯毅，小時候靠打「天才波」都能名列前茅，初中為追女仔發奮考全級第一，最終沒追到美人歸，卻發現讀書好好玩，更熱愛探索未知領域，現於大學研究細胞及分子生物學，計劃畢業後到外國頂尖學府繼續深造。

來自單親家庭的黃摯毅，父母離異後跟著媽媽生活，他小時候讀英華小學，媽媽有心跟進其學業，臨考試亦會陪太子讀書，但黃摯毅卻經常邊玩邊讀，日日打機，慶幸都考到中上成績。

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由於高小成績不錯，黃摯毅考入直資傳統名校聖保羅男女中學，儘管競爭比小學時大，他中一時仍日花3、4小時打機。直至中三為了「追女仔」，他希望靠考到好成績獲得對方青睞，於是首次發奮，考到全級第一名。

個女仔同我住同一屋苑、同級同學，可惜最後都係唔理我，其實係我一廂情願，同佢係完全唔熟。

臨急操卷

雖然最後追女仔失敗，卻令黃摯毅深深愛上知識，開始認真讀書，不過他笑言自己對課本內容無興趣，於是自己買了大學的生物教科書自學，中六時更成為香港代表，參加「Brain Bee腦神經科學比賽」，需要自學大學醫科和腦神經學內容。

2020年DSE受新冠疫情影響延遲一個月開考，黃摯毅笑言是十分感激，因為他整個中六都醉心在鑽研腦神經學，更拍YouTube整理了一套有關Brain Bee的課程，沒有時間做DSE歷屆試題，直至開考前一個月才開始力追，

好危險，唔建議咁做！

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醉心研究

不過，黃摯毅表示，自己一直有補習加強考試技巧，知道出題模式可以更得心應手，而他高中時已幫人補習DSE課程，亦有教學相長。最終他在DSE取得7科5**，他不諱言成為狀元是意料之中，狀元名銜只是錦上添花。

不少狀元都選擇醫學院或環球商業學等「神科」，黃摯毅卻入讀香港中文大學理學院，專修細胞及分子生物學，他表示自己熱愛研究，探索未知的領域。他形容自己現時正職是研究員，兼職才是學生，因每日除了上課時間，基本上都在實驗室度過，幫教授做腦衰老、代謝等研究，做動物、細胞和電腦實驗等，幾乎每晚做到7、8時才離開，

我同教授係師徒關係，無人工，但我自己樂在其中。

黃摯毅表示，計劃大學畢業後，赴美攻讀生物科研博士課程，他最希望去到頂尖學府麻省理工學院深造，不過都會尋找有興趣的研究項目和適合的教授再作決定。

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記者：林愛娜