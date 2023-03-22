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【一國兩制】「融入國家發展大局督導組」今開會　李家超指示做好三方面工作

政治 18:22 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

李家超今日主持「融入國家發展大局督導組」第二次會議。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超今日以組長身分主持「融入國家發展大局督導組」第二次會議。會議聚焦討論香港在推動融入國家發展大局的各個戰略，包括國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議和香港與內地不同區域合作的工作進展、未來重點推進項目以及具體工作計劃。

李家超指出，特區政府在推動香港融入國家發展大局需要有所發揮並達到成果，要特別做好三方面的工作，一是各政策局要做好調研，包括諮詢相關業界及持份者；二是協調統籌，領導官員要發揮好作用；三是設定落實目標，不時監察進度。在協調統籌和監察落實方面，三位身兼督導組副組長的司長，會發揮領導力量。

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另外，他要求及鼓勵香港特區政府不同司局長和公務員更常到內地不同省市，與中央及地方的相關單位建立聯繫，促進溝通和互信，共同為香港融入國家發展大局創造更有利條件。

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責任編輯：林曉君

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