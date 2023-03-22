【小一報名】直資龍校真道書院入學申請5月截止　4月29日兩場簡介會網上留座

▲ 真道書院現正接受小一入學申請，5月31日截止報名。（經濟日報資料圖片）

位於將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院屬中小學直資一條龍學校，也是全港唯一採用「十一年一貫」課程的學校，以11年完成中小學課程。該校將於4月29日舉辦兩場簡介會，並現正接受小一入學申請，5月31日截止報名。

真道書院課程分為2年基礎階段（初小）、5年拓展階段（高小至初中）及4年通達階段（高中），為其中一所開辦IB課程的直資學校，而且IB學費較實惠，故有「平民IB學校」之稱。該校提供198個小一學額，2022-23年度基階一年級全年學費為$28,600，分10期繳交。

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校方將舉行兩場實體及網上直播入學簡介會，實體簡介會上限為每場1000人，網上直播簡介會則不設上限。家長可於學校網頁提供的連結，以先到先得的方式留座，截止登記日期為2023年3月26日下午5時。簡介會詳情如下︰

第一場︰2023年4月29日（早上10時至中午12時）

第二場︰2023年4月29日（下午2時至4時）

地點︰將軍澳嶺光街5號真道書院小學部4樓禮堂

【網上留座】

小一入學申請5月31日截止

該校現正接受2024-25年度小一入學申請，有意為子女報讀的家長，可以於網上報名（按此連結），截止日期為2023年5月31日。

家長需預留10至20分鐘填寫網上申請表，並準備子女的證件相近照（JPEG檔案格式，3MB內）、身份證明文件副本︰香港出生證明書及香港身份證（如有）。其他資料，例如個人資料檔案包括學業成績表、課外活動獎狀、語文測試之成績報告等，均毋需在此階段遞交。家長成功遞交申請表後，將會收到申請編號。

學校將於稍後發電郵邀請所有申請者出席第一輪面見，第一輪面見日期為2023年9月16日星期六。入選第二輪面見的申請者將收到學校發出的電郵，而第二輪面見日期為2023年10月21星期六及10月28日星期六。

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責任編輯︰駱秀玲