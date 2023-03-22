【意料之外】女子貪玩做DNA檢測 揭爺爺隱藏45年驚人秘密

外國一名女子因貪玩做DNA檢測，檢測結果卻讓她後悔，因她意外發現爺爺隱藏長達45年驚人秘密，原來祖父在外面另有一個家庭，且還有和對方舉行婚禮，結婚多年祖母全不知情，甚至有可能祖母才是小三。

綜合外媒報道，該名女網民在外國論壇Reddit發文表示，她因貪玩，幫自己和家人訂購了近日歐美很流行的DNA簡易檢測工具，豈料發現67歲祖父在外面另有家庭。

該名女子稱，「爺爺和那名女子是合法結婚，2人生下許多孩子，現更有孫子，而我祖父和祖母當初雖有舉行婚禮，但沒登記，45年來完全不知道另外一個家庭的存在」，小時候疑惑祖先常出差，沒想過對方竟然是這種人。

事件曝光後，祖母陷入痛苦，令該名女子感到自責，「現在我只希望能回到過去，沒有去做那個愚蠢的DNA檢測」，也呼籲其他網友，有些真相最好還是不要揭發比較好。

貼文引起大批網民熱議，網民安慰，「我反而覺得提早發現真相是好事，做檢測是正確的」、「如果你爺爺突然過世，財產有可能會被另外一個家庭奪走，讓奶奶能提早準備也好」、「建議奶奶趕快去找律師，以免財產被別人奪走」。

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責任編輯︰王明芳