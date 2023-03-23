【退而不休】疫情被迫退下港商投入帆船運動　揚帆競賽領悟人生兩大重要元素

▲ 葉華德形容自己是一個坐不定的人，閒時喜歡揚帆出海，欣賞海洋生態，樂趣滿分。（曾耀輝攝）

擁有一身古銅膚色、鋼條身形的葉華德（Walder Ip），外形就像一位運動員，其實他是一位商人，3年前爆發世紀疫情被迫退下。但是，Walder現時的生活比從前更忙碌，因熱愛水上活動的他一直投入帆船運動，下個月更會參加帆船賽事。

出海總會遇上風浪，有一定的危險性，但Walder卻有年輕人的衝勁，無懼驚濤駭浪，因在海洋中可找到最大的樂趣。

Walder是一位美國鞋類進口商，疫情前經常要到美國各地做展覽，工作相當忙碌。回顧過去的工作，Walder很早發展內地的東北市場，當年因交通不便，花在交通的時間往往要幾天。他說最難忘一次是要乘搭夜船，正值中秋夜，內地廠房老闆送上月餅，讓他可以在船上邊賞月邊食月餅，雖然人在異鄉，但也感受到節日的溫馨。

但講到最開心的事，便是有次他到台灣公幹，竟可順道參加帆船比賽。「我一直有玩帆船運動，當時在台灣出差遇到一位帆船發燒友，他提議我參加一個名為『亞太區雷射型帆船組別賽』，當時有來自日本、新加坡、泰國及菲律賓等選手，我代表香港出賽，我覺得機會難逢便參加，最後贏了第三名。」

▲ 充滿運動細胞的葉華德，積極投入帆船運動。（曾耀輝攝）

其實，Walder是位資深的帆船運動員，十幾歲已初接觸。「畢業後我在銀行工作，有位同事學玩帆船，於是我便跟着學，一玩便愛上。」

當時年輕體力應付得到，反而是一些專有名詞就難倒他。「帆船運動有很多術語，必需要記住。而且要了解風向、水流及操控船隻等，要花很長時間才能掌握到。」

當擁有技術及足夠經驗後，他便開始參加帆船比賽及成為教練。

作為一位專業的帆船教練，他分享這運動須注意的事項。「防曬相當重要，要穿着長衫長褲、帽及太陽眼鏡。在香港玩帆船要跟足指引，如3號風球、黑雨及雷暴警告便不能進行。」

▲ 每次出海前，Walder 都會檢查帆船設備，確保安全。（曾耀輝攝）

在海洋尋求樂趣

工作繁忙的Walder，在公餘時間一直積極參與帆船運動，疫情爆發生意受打擊，他被迫退下火綫，但仍然無損他玩帆船的興致。

今年4月5日他會參加由香港遊艇會主辦的「2023年勞力士中國海帆船賽」，在香港維多利亞港出發，帆手經過南中國海到達菲律賓的蘇碧灣。

他說：「這比賽兩年舉辦一次，對上一屆是2018年，2020年因疫情一直延期，直至今年再舉辦，更是本地疫後首場離岸賽事。」

今次這個國際級離岸賽事，Walder會跟其餘7位隊友乘着 Generations號代表香港出賽。

帆船運動講求技術之餘，也很着重天氣，但天氣總不似預期，風向及水流隨時有變，遇上風高浪急會有一定危險性，為何已屆退休之齡的Walder不選擇高床軟枕歎世界，卻花時間投入這充滿刺激性的運動呢？

他說：「自己喜歡海洋，因在當中能尋到很多樂趣，我出海經常會見到一些飛魚，彈出水面『飛』一會便會落返水，形態相當優美。有時有海豚跟我擦身而過，牠會在船邊跳起，好像特別為我們表演。另外某次比賽我做舵手，有隻雀仔在船上陪着我整整兩天，我覺得海洋上經常遇到一些很奇妙的事，所以我很喜歡風帆運動。」

他更解釋，船上有通訊設備、儀器及救生艇等，安全設備充足，故不用太擔心。

▲ Walder 將會在4月5日跟隊友參加由香港遊艇會主辦的「2023 年勞力士中國海帆船賽」，由香港出發經過南中國海到達菲律賓的蘇碧灣。（被訪者提供圖片）

當然，Walder也遇過驚險事，是2012年一場在台灣的帆船比賽。「在3天的賽事中，要由香港到高雄。第一天比賽很順利，但第二晚到達台灣海時，帆船忽然入水並迅速沉下，全船11個隊員跳上救生艇，漂流一段時間後，附近的船隻把我們救起，有驚無險。」

在比賽遇上風浪是閒事，但遇上驚濤駭浪就是極大的挑戰。「當時我們乘坐一艘47呎的大帆船，由台灣基隆出發到廈門。離開岸邊時已發覺風浪很大，晚上情況更嚴重，浪花高過船身，隊員被浪打至全身濕透，整艘帆船搖晃不定，很多隊員暈船企不穩，躺在船上動彈不得。我當時在船艙內煮食，煮好後叫大家食飯，但隊員都暈船浪無反應，當晚只有我獨自食晚餐。」

遇上巨大風浪當然不是好事，但海面波平如鏡也一樣是難題。「我參加上一屆的『勞力士中國海帆船賽』，由香港出發到菲律賓，海上無風無浪，海面平滑得像一面鏡子，帆船很難推進，並在海中心停下，待清晨有點微風，帆船才可繼續航行。」

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比賽後享釣魚之樂

對於每場賽事，Walder都全力以赴爭取好成績，但同時亦享受當中的樂趣。「賽事完畢在回程路上，我會跟隊友一起釣魚，常有很多收穫，如吞拿魚、鬼頭刀等等，釣完後我們會立即煮來食，有時甚至會做刺身，新鮮又美味。」

玩帆船運動30多年，Walder直言有很大得着。「我可以結識不同階層的人，因我覺得做人最重要是兩個『脈』，一個是血脈，才能生存；另一個是人脈，俗語有云：識人好過識字，一班人一起投入運動相當愉快。」

Walder現為香港遊艇會帆船賽事委員會委員（Committee Member of the Sailing Committee），主要負責推廣帆船運動、統籌賽事及訓練，希望讓更多香港人認識帆船運動。

記者：招美寶