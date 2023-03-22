【產後抑鬱】新手媽媽產後一周易情緒不穩　聘陪月有助進補養身安撫心靈

▲ 新手媽媽面對剛出生的BB會有點束手無策，情緒變得不穩定，此時陪月員或家務助理就能發揮重大作用。（iStock圖片）

產後抑鬱是常有的事，尤其是新手媽媽。因為產後賀爾蒙有所變化，會影響到大腦控制情緒，同時在缺乏經驗、安全感、對未來的茫然下，再加上種種個人問題或者家庭問題，當有新成員出現，一則會因為這是自己十月懷怡的親骨肉而高興，一則是面對這位新成員有點束手無策，情緒就會變得很不穩定，一時會抱着嬰兒開心得手舞足蹈，一時會哭個死去活來。

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通常在產後一個星期，這種情況就會出現，往往持續三、四個星期至半年不等。日日必須上班的丈夫，實在幫不上甚麼忙，但陪月員和家務助理在此期間，就能扮演重要的角色了。安撫、鼓勵、傾談、聆聽，為她煮好吃的，對她永遠保持笑容和忍耐，給她報告些坊間的八卦趣聞等等，讓正在鬧抑鬱的產婦重新振作，所以說，陪月員不僅是為產婦進補養身，也是為她們的心靈送上雞湯。

一般最令新手父母不知所措的，是嬰兒三更半夜的哭鬧聲。一來不曉得嬰兒哪裏有問題，二來令翌晨要早起上班的爸爸「無覺好瞓」。這時候，如果搞不好，連爸爸都會大動肝火了，令那做媽媽左右為難。你想想，哪能不抑鬱？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「抑鬱的新手媽媽」。

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