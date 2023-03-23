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【七情上面】林海峰奪命狂奔拍廣告 爆放鬆秘訣︰做運動最有效

休閒消費 14:17 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Jan扮白領上班族打廣告。

林海峰(Jan)一向瓣數多，早前完成個人展覽，近日《愛我別走》舞台劇又公演，近日他為樽裝茶拍廣告，廣告意念來自都市人每日返工就像跑馬拉松，不停追趕理想、追趕不同的死線，難得可以在中途停一停，嘆啖茶，即時放鬆一下。在廣告中，Jan化身白領，穿上西裝來回跑十次，跑到氣喘喘。拍攝時他笑指︰「因我平時返工揸車，所以真的很佩服上班族日日西裝、皮鞋趕返工，其實好難跑得郁！」

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對於跑開馬拉松的Jan來說，跑步拍攝絕對難不到他，他更在片場更發揮笑匠本色，臨場爆肚，令身旁的一眾演員都可以即時放鬆，投入拍攝，大部分鏡頭更更是一 take過。問到返工時放鬆心情的秘訣，他說︰「做運動最有效，但返緊工好難做做吓嘢突然去跑步， 但可以中途停一停，嘆啖茶，即時放鬆一下！」

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拍攝中導演要求Jan要大叫、定格跑步、扮中箭及避開工作追擊，追求十全十美的他，七情上面，更自動要求拍多幾個不同效果，完成拍攝後Jan即拿起代表下午3點的道具，笑問現時是否tea break，可以嘆茶，完美演繹「職時淳放鬆學會」會長的職責。 

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