【最愛是誰】為張國榮未曝光歌曲演MV　李麗珍難忘《為你鍾情》點滴

▲ 李麗珍憶跟張國榮合作。

環球唱片將推出全新企劃《REMEMBRANCE Leslie》向一代巨星Leslie張國榮致敬，其中《最愛是誰 My Dearest》是從1989年張國榮推出的專輯《Salute》的母帶中尋到，而且當時已經是完整的作品，卻從未曝光。

《最愛是誰 My Dearest》MV邀請到曾與哥哥合作拍戲的李麗珍擔任女主角，她聽過Leslie演繹的版本後，覺得比原版沒那麼傷感，她說：「唔係淨係Sad咁簡單，會諗起我嘅螢幕初吻，初戀、失戀；開心、唔開心，好多方面嘅嘢會喺個腦鑽出嚟。」

▲ 演出MV女角。

憶《為你鍾情》點滴

回想起與Leslie合作拍攝電影《為你鍾情》時的點滴，透露當年還是新人的她非常緊張：「佢嗰時紅到發紫，我見到佢有啲緊張，後來發現佢好平易近人，好主動走埋嚟問『你就係珍珍呀？』好似畀咗個膽量我可以同佢傾偈。」她坦言當時怕醜得不敢直視哥哥，但對方卻沒有給予壓力，令她可以輕鬆地完成拍攝。

數到最愛哥哥的電影角色，珍妹說是《倩女幽魂》中的「寧采臣」。至於歌曲方面，珍妹表示較喜歡Leslie的慢歌：「因為聽完心情會好平靜，同埋會跟住歌詞去諗一啲自己好開心嘅嘢。就算首歌係慘嘅，都唔一定要跟啲歌詞去慘，會因為個Melody好聽令到自己好舒服。」

她亦形容哥哥是一位性格活潑的人：「唱快歌好投入，所以佢有兩種味道。」

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