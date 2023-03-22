【張國榮逝世20週年】首屆香港流行文化節4月揭幕　重溫哥哥、梅艷芳等經典作品

▲ 一代巨星張國榮逝世20週年。（資料圖片）

康文署主辦的首屆「香港流行文化節」將於4月揭幕，展現香港獨特的文化特色和多元融合的創造性和魅力，以及香港流行文化的傳承。「繼續寵愛・張國榮紀念展」將於本月29日至10月9日期間，於香港文化博物館舉行，以紀念一代巨星張國榮逝世20週年。流行音樂會《流行原音》則於4月7日及8日在伊利沙伯體育館表演場舉行，由本地著名音樂監製嚴勵行（Johnny Yim）擔任音樂總監。



「趙增熹x李幸倪x《金枝玉葉2》」將於4月22日在香港文化中心大劇院舉行，著名音樂監製趙增熹特選4首由張國榮和梅艷芳主演的電影歌曲重新編曲，配以電影片段，並由流行歌手李幸倪演繹，隨即放映2位巨星合演的電影《金枝玉葉2》（1996）。翌日（4月23日），在香港文化中心露天廣場將舉行戶外《聲‧影馬拉松》。節目分兩部分，第一部分的流行音樂會將由一眾不同年代的歌手及樂隊演出。第二部分的「電影歌曲齊齊唱」將放映精選自20齣張國榮及梅艷芳演繹的電影歌曲片段，並由多位新生代歌手引領現場觀眾齊齊和唱，展現香港流行文化的薪火相傳。

節目編排上加入了不少年輕人喜愛的元素，如以原音、爵士樂及無伴奏合唱等不同手法重新演繹膾炙人口的流行歌曲、由不同年代歌手携手同台演繹流行經典及由年青一代歌手注入新元素的演唱會等，藉此展示生生不息的文化流轉、傳承、突破和發展，期望吸引包括年輕一代及來自世界各地的不同觀眾。

首屆「香港流行文化節」會為觀眾帶來形形色色的節目體驗，現時已確定約20項活動，包括7個表演節目、4個專題電影放映、4個專題展覽，以及一系列戶外和外展節目，以不同面向帶領觀眾重溫1980至1990年代香港流行文化黃金時期一代巨星，包括張國榮和梅艷芳的經典作品。

部分節目亦會在演出後在線上播出，讓觀眾重溫精彩片段。「香港流行文化節2023」得到業界及多個持份者支持，參與團體及人士超過100位。

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責任編輯：楊佩瑩