  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 20:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】侏羅紀恐龍探險樂園特展登陸九展 必玩11項目騎恐龍入森林探險

親子好去處 19:23 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

騎上仿真恐龍成為小小馴龍師。

恐龍迷要注意，在新加坡、馬來西亞、泰國及澳門巡迴登場《侏羅紀恐龍探險樂園特展》終於首次來到香港，全場12,000平方尺有11個必玩項目，又多一個親子假日好去處。

最新影片推介:

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

由明日(3月24日)起至5月28日舉行於九龍灣國際展貿中心B1的Let’s Play Entertainment Centre舉行，佔地約12,000平方尺的侏羅紀恐龍探險樂園，將展出多隻栩栩如生的恐龍，為大家帶來各種興奮刺激的活動。

必玩11大刺激項目

幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題。扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石。騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師。喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一起組裝恐龍模型。恐龍街機，用AR和VR遊戲中挑戰自己。在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。除了在場內收集恐龍印章，小朋友更可與館內恐龍一起合照留念。展覽將於3月24日至5月28日舉行，大家可不用日曬雨淋讓小朋友在室內放電，享受親子時光。

侏羅紀恐龍探險樂園

日期：2023年3月24日至5月28日

地址：九龍灣國際展貿中心B1層Let’s Play Entertainment Centre

購票詳情:Trip.com

    點擊圖片放大
    +11
    +10

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者:許珞珩

相關文章

【親子好去處】海事博物館周末免費同樂日　玩問答遊戲館內尋寶探索海事歷史
12:31 2023/03/03
【親子好去處】海事博物館周末免費同樂日　玩問答遊戲館內尋寶探索海事歷史
【親子好去處】全港首個室內Jumptopia樂園　3大巨型充氣城堡登陸鑽石山
19:29 2023/03/06
【親子好去處】全港首個室內Jumptopia樂園　3大巨型充氣城堡登陸鑽石山
【親子好去處】LEGO® Friends推8個全新卡通角色　奧海城辦樂高好友派對設5大拼砌區
18:06 2023/03/07
【親子好去處】LEGO® Friends推8個全新卡通角色　奧海城辦樂高好友派對設5大拼砌區

你可能感興趣

【親子好去處】海事博物館周末免費同樂日　玩問答遊戲館內尋寶探索海事歷史
12:31 2023/03/03
【親子好去處】海事博物館周末免費同樂日　玩問答遊戲館內尋寶探索海事歷史
【親子好去處】全港首個室內Jumptopia樂園　3大巨型充氣城堡登陸鑽石山
19:29 2023/03/06
【親子好去處】全港首個室內Jumptopia樂園　3大巨型充氣城堡登陸鑽石山
【親子好去處】LEGO® Friends推8個全新卡通角色　奧海城辦樂高好友派對設5大拼砌區
18:06 2023/03/07
【親子好去處】LEGO® Friends推8個全新卡通角色　奧海城辦樂高好友派對設5大拼砌區
文娛藝術 著數優惠 電玩手遊 恐龍 九龍 好去處 遊戲 遊樂場 馬來西亞 澳門

最高瀏覽

【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
16:51 2023/03/22
【遇上真愛】28歲健身教練娶50歲富婆 獲贈物業名車堅稱：我們是真愛
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中
12:38 2023/03/22
【不孝女兒】8旬失智父遭女兒女婿困露台8日　四肢萎縮失禁慘死排泄物堆中