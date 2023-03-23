【親子好去處】侏羅紀恐龍探險樂園特展登陸九展 必玩11項目騎恐龍入森林探險

▲ 騎上仿真恐龍成為小小馴龍師。

恐龍迷要注意，在新加坡、馬來西亞、泰國及澳門巡迴登場《侏羅紀恐龍探險樂園特展》終於首次來到香港，全場12,000平方尺有11個必玩項目，又多一個親子假日好去處。

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由明日(3月24日)起至5月28日舉行於九龍灣國際展貿中心B1的Let’s Play Entertainment Centre舉行，佔地約12,000平方尺的侏羅紀恐龍探險樂園，將展出多隻栩栩如生的恐龍，為大家帶來各種興奮刺激的活動。

必玩11大刺激項目

幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題。扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石。騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師。喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一起組裝恐龍模型。恐龍街機，用AR和VR遊戲中挑戰自己。在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。除了在場內收集恐龍印章，小朋友更可與館內恐龍一起合照留念。展覽將於3月24日至5月28日舉行，大家可不用日曬雨淋讓小朋友在室內放電，享受親子時光。

侏羅紀恐龍探險樂園

日期：2023年3月24日至5月28日

地址：九龍灣國際展貿中心B1層Let’s Play Entertainment Centre

購票詳情:Trip.com

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記者:許珞珩