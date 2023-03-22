【轉售減肥藥】有診所外現轉售減肥藥　衞生署籲切勿將醫生處方藥物轉交或轉售予他人

▲ Panbesy屬危險藥物，販運危險藥物（包括非法銷售或進出口）即屬違法（網上圖片）

近日有傳媒報道有病人可能曾從醫生獲取一種名為Panbesy的減肥藥作轉售用途。衞生署今日（22日）提醒市民，切勿將醫生處方藥物轉交或轉售予他人，否則即屬違法。病人在診症後獲得的處方藥物，應按醫生指示服用。



衞生署表示，已與警方今日採取聯合行動，突擊搜查位於長沙灣的有關診所。調查仍在繼續，暫時未有人被捕。又指，Panbesy含有「α-α-二甲基苯乙基胺」，是用於短期治療中度至嚴重肥胖的藥物。其副作用包括失眠，顫抖、心跳過速、性功能障礙及心肌梗塞，亦曾有報道指服用「α-α-二甲基苯乙基胺」會引致突然死亡。



根據《危險藥物條例》（第134章），「α-α-二甲基苯乙基胺」屬危險藥物。販運危險藥物（包括非法銷售或進出口）即屬違法。一經定罪，最高可處罰款500萬元及終身監禁。



發言人強調，「α-α-二甲基苯乙基胺」（或Panbesy）是危險藥物，不應長期服用。病人從醫生獲取有關藥物後，必須嚴格遵從醫生指引服用，不應轉售（包括無償供應）有關藥物予他人。

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責任編輯：李芷玲