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【增動力】林健鋒夥曾沛霖創辦「香港大使會」　冀連繫全球頂尖投資者助力香港經濟

政治 19:14 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「香港大使會」今日舉辦成立儀式。（趙居逸攝）

由行政會議成員、經民聯林健鋒以及曾氏集團董事長曾沛霖共同創立的「香港大使會」今日舉辦成立儀式，政界、商界領袖及領事館代表雲集。大使會期望可通過與全球投資者和商界翹楚合作，透過舉辦具影響力的國際盛事，成為公私營界別的橋樑，共同打造香港國際品牌。

林健鋒透露，正積極與包括中東地區在內、國際上所有金融中心合作，強調大使會將不遺餘力，營造友善的營商環境。

曾沛霖則透露，大使會已獲得由國家知名科學企業家Prof Sir Chris Evans OBE、Juvenescence董事長Jim Mellon、快狗打車聯合創辦人兼行政總裁林凱源、阿聯酉商人及聯繫人Tom Hudson所組成的顧問團隊全力支持，透過他們的專業知識，協助大使會進一步擴展影響力。

大使會執董郭嘉明補充，大使會正計劃組織雙邊貿易業務及投資代表團，訪問中東及大灣區等香港戰略市場，另外，將為成員提供獨有平台，例如圓桌會議、網絡就會等，讓不同背景及文化的成員會面及交流。

被問到大使會與政府經貿辦的工作有何不同，林健鋒回應指，特首通關以來有不少外訪活動，若政府和商界一起去，效果特別好，除了可以宣傳政策，亦可以落實商業活動。曾沛霖則補充，私營機構彈性更高，大使會可以把海外的生意夥伴帶回來香港，強調要「先做好香港的形象，再讓他們切身感受香港，再談生意，一步步來。」

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記者：趙居逸

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