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【腸胃炎】學校及院舍過去3天錄64人染腸胃炎　防護中心：活躍程度上升籲提高警覺

社會 19:48 2023/03/22

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

衞生防護中心表示，院舍／學校爆發急性腸胃炎個案在過去數周有所增加，由截至上月25日一周的兩宗（涉及10人）上升至上星期（截至3月18日）的七宗（涉及63人)。而本周截至昨日（三月二十一日），過去三天已錄得七宗爆發個案（涉及64人）。衞生署幼兒中心／幼稚園和安老院舍定點監測數據亦顯示急性腸胃炎的活躍程度有相應上升。

中心表示，根據流行病學調查顯示上述急性腸胃炎爆發較大機會屬人傳人或環境污染引致，已排除涉及食物中毒。中心指，急性腸胃炎多數由病毒引致，最常見的為諾如病毒、輪狀病毒，腺病毒等，一般於冬季較常見，感染途徑包括接觸患者的嘔吐物或糞便、接觸受污染的環境或物品，亦可經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。
 
衞生防護中心發言人指，市民及院舍人員應時刻保持個人及環境衞生。衞生防護中心今日已向醫生、醫院、學校和院舍發信，呼籲他們留意最新情況。中心提醒學校和院舍，按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

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責任編輯：陳展棋
  

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