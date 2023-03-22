【QS排名】港大醫學院登上全球醫學第31位　論文引用次數帶動跳升9位重奪「全港第一」

▲ 港大醫學院在社交平台報捷，宣布重奪「全港第一」。（資料圖片）

「QS世界大學學科排名2023」今日（22日）出爐，本港院校整體排名下滑，尚餘5間院校共12科位列全球20大，香港大學醫學院卻能夠在醫學（Medicine）學科排名登上全球第31位，按年跳升9位，中文大學醫學院緊隨其後、排第32位，港大醫學院排名上升料受論文引用次數增加所帶動。港大醫學院傍晚即在社交平台報捷，宣布重奪「全港第一」。

據國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）發布最新「世界大學學科排名」，港大在醫學學科排名，由去年第40位，急升至第31位；中大則由去年第29位，按年下跌3位，位列第32位。

按5項排名指標，港大與中大在「論文引用次數」同樣得分97分，但港大分數按年勁升6.9分；此外，港大雖然在「學術聲譽」分數微跌1.3分至8.7分，與中大分數相若，但同時中大在「僱主聲譽」急得分66.2分，按年急跌7分，比港大71.9分為低。

去年接任的港大醫學院院長劉澤星對於結果表示欣喜，指團隊合作是成功關鍵，很高興獲評選為全球第31位，形容是對員工群策群力、以專業精神追求非凡表現的認可，港大醫學院會同心協力、矢志履行培訓專業人才，不懈地投入研究，以應對香港醫療健康的需求的使命，也為人類健康福祉發一分光，一起創造光明的未來。此外，港大醫學院將於2027年迎來140周年，醫學院正積極延聘全球人才，冀與這批國際學者一同致力於國際交流，在醫學教育、研究及臨床醫療發展等範疇上更上層樓。

另外，「生命科學與醫學」（Life Sciences & Medicine）學科排名方面，港大亦稱冠全港，排名第29位，比去年第49位，躍升20位，港大醫學院指是創下歷史佳績；中大則排第51位，比去年第58位上升7位；理工大學及科技大學則未入百大，分別位列第359位及「401至450」位。

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記者：馮琪雅