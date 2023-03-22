【復常之路】政府周六起取消院舍及公立醫院快測要求

▲ (資料圖片)

政府今日（22日）公布，因應新冠病毒疫情持續緩和，將由本周六（25日）起撤銷現行適用於公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的快速抗原測試要求。公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的探訪人士無須在探訪前進行快速抗原測試，而公立醫院臨床員工，以及院舍員工和住客亦無須再每日進行快速抗原測試。



當局表示，為繼續保護重點人群及重點場所，減低病毒傳播的風險，政府提醒所有公立醫院及院舍的探訪人士及員工在進入公立醫院及安老院和殘疾人士院舍時，應繼續佩戴口罩。市民應注意個人衞生，保持手部及環境清潔，如有病徵，則不應到公立醫院及安老院和殘疾人士院舍探訪，並應盡快求醫。



政府發言人表示，為配合社會全面復常，政府的疫情管理策略已邁進新階段、新模式，新冠病毒將視為上呼吸道疾病進行管理。撤銷公立醫院及院舍快速抗原測試要求，符合疫情最新發展及風險管理原則，與其他上呼吸道疾病管理措施看齊。政府會繼續密切監察新冠病毒其他傳染病，優化管理措施及指引，保障市民健康。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋