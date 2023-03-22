【警聲】警方跨部門反恐專責組推5周年慶祝活動　4.29於香港科學園舉行安全社區同樂日

▲ 跨部門反恐專責組致力推廣「安全社區」公眾教育項目（警聲網站提供）

警方今日（22日）發表新一期《警聲》，當中提及跨部門反恐專責組將於今年4月正式成立5周年，並籌辦一系列慶祝活動，包括5周年填色/廣告設計比賽，及將於4月29日在香港科學院舉行安全社區同樂日。

警方表示，成立專責組旨在加強香港整體反恐能力，成員來自6大紀律部隊，即警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊成員。為了有效打擊恐怖主義活動，專責組近年致力推廣「安全社區」公眾教育項目，重點宣傳「閃、避、求」及「見疑即報」等信息，透過舉辦大型宣傳、培訓講座、社區及校園活動等，讓市民與警隊攜手打擊及預防恐怖主義活動，達至「全民反恐」。

專責組即將正式成立5周年，警方籌辦一系列慶祝活動，包括5周年填色/廣告設計比賽，參賽對象為全港小學至大專學生，得獎作品有機會被製成巨型廣告板於全港當眼位置展示，比賽現正接受報名，有興趣參加的市民可瀏覽https：//www.idea.gov.hk/ictu/5a/tc。

專責組亦將於4月29日在香港科學園舉行安全社區同樂日，屆時6大成員部門會安排互動攤位、虛擬實境與擴增實境遊戲及緊急應變示範等活動，以輕鬆手法推廣反恐及安全信息。活動免費入場，歡迎市民及青少年團體參與。

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責任編輯：李芷玲