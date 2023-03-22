【出版教科書】教大研究指人口下降及推網上學習加重業界成本　出版社製作新科課本時間緊迫需加班　

▲ 「香港教科書出版行業現況及發展前景」研究結果發布會。（梁凱婷攝）

早於8、90年代高峰期，全港曾經有超過50間教科書出版社，現降至僅餘逾10間，教大研究指人口下降及推行網上學習加重業界成本，加上近年新科課本推出時間緊迫，出版社需於虧蝕邊緣「加班」製作教材，以致難以維持質素。因此業界期望政府資助業界，重點培訓人才開發電子教材，並盼延長新科課本製作時間至15個月。

▲ 「香港教科書出版行業現況及發展前景」研究結果發布會。（左）香港教育出版專業協會會長兼現代教育研究社總裁黃旌。（右）香港研究學院總監兼教大社會研究講座教授呂大樂。（梁凱婷攝）

香港研究學院總監兼教大社會研究講座教授呂大樂今日（22日）出席「香港教科書出版行業現況及發展前景」研究結果發布會表示，推行網上學習令出版社製作變得複雜，需同時製作紙本及電子教學資源，而且學生人數持續下降，加重業界成本。導師出版社社長石國基亦指，同業本著對教育的熱誠，於每晚、周末、甚至公眾假期加班製作教材，希望維持質素及市場競爭力，並表示出版社大多處於虧蝕邊緣，出版教科書並非為賺錢，每次只求「不用蝕錢」。

近年，教育局由提議推出新課程至真正落實過程倉促，香港教育出版專業協會會長兼現代教育研究社總裁黃旌，藉高中公民科及初中公經社科為例指，審定教科書過程漫長，出版社需要不斷修改及檢視教科書內容，切合課程需要，但稱「同一科人手有限，未趕得及完成高中課本，又要處理初中課本」，形容為「一定會影響質素」。就課本刪減敏感字眼，牛津大學出版社出版總監周燕明亦補充，「教科書需要通過教育局審批，一切以課程為依歸」。因此，出版專業協會建議製作每科教科書的時間增至最少15個月，並避免短期內推出太多的課程修訂。

教育出版社有限公司代表潘志偉表示，出版業對影、音、畫要求極高，需要大量資訊科技人才協助制定電子教材，故期望政府設立可持續發展基金支援行業，降低研發成本，並支援人才發展，亦盼開設大學課程培育更多人才。呂大樂也建議，政府可投放更多資源予業界開發電子教材及應付每年更新及維護成本，以致有效增加教材互動性及電子系統容量，提升學生互動學習體驗。

對於家長表示「教科書每年改版」，黃旌引用教育局規定指，「課本在出版5年之內不可改版」，但表示科目繁多，全都持續更新資料及內容，家長未必能夠分清改版課本的科目。

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記者：梁凱婷