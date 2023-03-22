【另類煙修例】 政府擬准以海空陸空方式經本港轉運另類煙至海外　物流界望盡快恢復既有轉運方式

▲ 政府將刊憲《2023年進出口(修訂)條例草案》，准許以海空和陸空方式經本港聯運轉運另類吸煙產品至海外市場（資料圖片）

根據現行法例，任何人不得以海空或陸空模式進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙及草本煙，而政府今日（22日）公布將於本周五（24日）刊憲《2023年進出口(修訂)條例草案》，准許以海空和陸空方式經本港聯運轉運另類吸煙產品至海外市場，條例草案下周三(29日)提交立法會審議。香港貨運物流業協會及機場管理局對此表示支持，認為可盡快恢復貨運物流業界既有的轉運方式。

運輸及物流局表示，政府禁止另類吸煙產品進入本地市場的立場仍然不變，但留意到自去年4月起禁止聯運轉運另類吸煙產品已為本港航空貨物轉運業務造成巨大損失，認為應防止另類吸煙產品流入本地市場的前提下，透過新的監管框架提供豁免。

香港貨運物流業協會對有關修例表示歡迎及全力支持，根據機管局最新公布的統計數字顯示，今年1月的空運出口貨量跌幅接近30%，協會認為其中一個主因是失去來自內地龐大的電子煙產品轉運業務，而大部份原本經由本港機場出口的內地電子煙貨物現已被逼轉經澳門或韓國出口海外。協會續指，政府禁止轉運電子煙，已經嚴重影響業界的生存空間，對經濟及民生亦造成前所未有嚴重的打擊。

協會主席劉浩然先生指，協會已向運輸及物流局建議一套全新的安全陸路運輸方式，並深信業界亦會遵從局方所提出的條件和積極配合政府要求的嚴密監管措施，以防止電子煙產品透過陸路轉運直接到機場空運站的過程中流入本地黑市。協會現正積極與政府討論所提交的聯運轉運方案細節，並會歇盡所能爭取盡快恢復陸空轉運電子煙產品。

機場管理局同樣對此表示全力支持，並指會與所有相關各方合作，以符合政府制定的新監管及規管要求。

政府表示，為免另類吸煙產品在本港聯運轉運過程中流入本地市場，將會訂立一套由香港海關負責管理、監督和執法的新監管制度，以加強對聯運轉運另類吸煙產品的監管。有關對進口另類吸煙產品罪行的刑罰亦會提高，使其與違反進出口條例規定的非法進口禁運物品的刑罰相若，以加強對聯運轉運另類吸煙產品的監管。

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責任編輯：李芷玲