【QS排名】港近7成學科國際排名跌　QS：香港聲譽下滑、需加強國際合作

▲ QS分析香港排名下滑成因，跟學術及僱主聲譽方面下跌有關。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）最新「世界大學學科排名」今日（22日）出爐，本港排名最高的是全球第3的香港大學牙醫學科，比去年微跌1位，仍然稱冠亞洲，但僅餘3個學科保住全球10大排名，比去年7科減半，本港9間上榜院校各學科排名更普遍下滑，涉及120個科次、即近7成排名下跌。QS分析香港排名下滑成因，跟學術及僱主聲譽方面下跌有關，而香港在今年新增「國際研究網絡」指標得分，亦低於全球平均水平，惟仍有待觀察。

QS今日公布世界大學學科排名2023，涉及54個學科，比去年增加3科，涵蓋全球1,594間大學共15,700個課程。除了以往沿用的4個指標，包括學術聲譽、僱主聲譽、論文引用次數及「H指數」，按不同學科調整比重，今年部分學科排名亦加入「國際研究網絡」（International research network, IRN）指標。

本港院校有4科跌出全球10大，只餘港大3個學科仍然位於排名前列，包括去年回升至第2位的港大牙科，今年下跌1位，排第3位；港大教育學維持排第8位，港大在社會政策與管理學科去年排第8的，今年險跌出10大；本港位列全球20大的學科排名數目，亦由去年20科大減至12科，包括港大（6科）、理工大學（3科）、中文大學(2科），以及唯一非8間資助大學的演藝學院，在表演藝術排第13位；仍然在20大之中有9科排名按年下跌，其餘3科排名不變。

本港9間院校合共有178科上榜，多達120科（67%）排名下跌，只有14科（8%）上升，餘下41科（23%）排名不變、3科（2%）新上榜。

QS指出，香港排名下降的主因是與其他成熟的高等教育系統同樣面對日益激烈的全球競爭，香港在新冠疫情復常亦是因素之，而排名數據更顯示，香港聲譽正在下滑（faltering），學術聲譽及僱主聲譽均見下降，特別是後者。

今年部分學科加入IRN指標，QS指香港在該項指標得分低於全球平均水平，反映儘管香港的研究影響力和研究產出仍然強勁，但是在追求國際學術合作方面仍需加強，惟QS指新指標與香港排名下跌的因果關係仍有待觀察。

港大回應表示，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大的國際聲譽。中大表示，該校有13科位列全球前50名、27科位列前100名，形容多個學科在亞洲仍保持極具競爭力的地位，而不同排名有不同評分準則，無論中大在各種排行榜成績如何，大學將繼續專注於創新研究和教育，力臻卓越，並會與大灣區及海外加強科研合作。

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記者：馮琪雅