【復常】康文署形容香港文化活動全面復常　首屆香港流行文化節下月開幕

▲ 康文署署長劉明光（中）形容，香港文化活動已全面復常。（林宇翔攝）

康文署主辦的文化及表演藝術活動3月起陸續舉行，打頭陣有周五舉辦的「博物館高峰論壇」及在月尾開展的首屆「香港流行文化節」，同時「中國戲曲節」及「國際綜藝合家歡」等亦會重臨，康文署署長劉光明形容香港文化活動已全面復常，會邀請陸續更多外國表演團體來港，促進香港中外文化交流中心的地位。

首屆香港流行文化節4月正式開幕，共約20個節目將分別在3月尾至11月推出，帶領觀眾重溫8、90年代香港流行文化黃金時期的經典作品，包括在下周3起舉辦的前奏節目「繼續寵愛.張國榮紀念展」，展覽由張國榮生前好友協辦，展出其過往的獎項、服飾及珍藏等。而開幕節目則有「趙增熹 X 李幸倪 X 《金枝玉葉2》」，將重新演繹張國榮及梅艷芳主演電影的歌曲，並播映兩人合演的《金枝玉葉2》，同時戶外《聲.影馬拉松》也會由林奕匡及岑寧兒等歌手演繹本地著名音樂作品。

音樂節的音樂節目也會有與駐香港韓國文化院合作「韓劇歌曲音樂會」，康文署正邀請嘉賓，詳情稍後公佈。文化節同時會有多場專題電影放映及外展節目，例如4K修復版《霸王別姬》將首次上映，另外有24團「電影叮叮」，帶參與者到訪中西區電影場景，並邀請嘉賓分享電影故事。

劉光明指，整個流行音樂節預算為2千萬，預料可以吸引14萬現場觀眾，並透露文化節之後亦會以本港廣為人知的武打劇及金庸小說作品等為主題，冀與有關業界建立關係，為建「流行文化館」作準備。

另外，多個表演藝術活動今年亦重臨，包括中國戲曲節、新視野藝術節、國際綜藝合家歡等，而紐約愛樂樂團及世界知名大提琴家馬友友也分別會在7及11月到港演出。其中戲曲節的壓軸節目，將會在維園搭建大型戲棚，並在9至10月上演13場傳統粵劇棚戲，署方透露，全港最優秀的大老倌都會參與演出，而收費也會較相宜，希望在中秋節時期與民同樂。

各博物館也將推不同重點展覽，如科學館將推出古生物展廳，會展出海底古生物及3.5米高猛獁象等展品。

劉光明又提到，周五至周六舉行的博物館高峰論壇，匯聚16個國家的35位專家講者及主持，參與國家數目屬歷屆之冠，現時亦已有2千人報名，其中500人來自海外和内地，形容反應熱烈，故會加設網上直播。

他續稱，署方疫情也與不同外國表演團體保持聯絡，只要檔期允許他們就可以來港，相信會陸續有來，形容今年的表演藝術節目已回復疫前水平。

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記者：黃小冰