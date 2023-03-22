【迪士尼樂園】米奇花圃換Duffy頭像惹粉絲不滿　迪士尼狂推Duffy好友吸金

▲ 香港迪士尼樂園小鎮大街火車站前的花圃，由米奇改成Duffy頭像，引發迪士尼粉絲爭議。（Hong Kong Main Street Gazette 大街小報 facebook專頁圖片）

最近好多迪士尼粉絲都留意到，樂園正門入口的巨型花圃，由米奇頭像變成藍白色造型的Duffy，紛紛留言表示難以接受，坦言雖然喜歡Duffy，但無理由換走迪士尼最具代表性的米奇，覺得「唔尊重米奇」、「唔可以換走大老闆個位」，有粉絲更留言要求將米奇換回來。不過亦有粉絲大讚Duffy花圃好靚，感謝打理花圃的員工。

香港迪士尼樂園近年不斷推出Duffy與好友的一系列受歡迎卡通人物，除了早年已人氣爆燈的Duffy，近年最受熱捧應該是StellaLou和 LinaBell，每逢推出商品都吸金力極強，甚至有產品出現炒風。

迪士尼亦看準商機，4月1日至6月22日，在香港迪士尼樂園推出「Duffy與好友同萌遊」，樂園早前表示，首次將小鎮大街火車站前的花圃，以花卉砌成Duffy 頭像，並在小鎮廣場擺放了Duffy與好友的塑像擺設來歡迎賓客。樂園更首設有「Duffy 與好友遊玩屋」，至9月30日。

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粉絲意見有讚有彈 米奇象徵地位不可取代

不過有網民在多個粉絲專頁留言，意見兩極，但普遍並不受落，覺得迪士尼今次將米奇頭像換成Duffy，反而喧賓奪主。華特迪士尼亦曾表示，「It All Started With A Mouse.」（一切由米奇開始），迪士尼花圃以米奇做主角亦是傳統，難怪有網民直言，米奇才是迪士尼象徵，尤其入口當眼處，以Duffy為主角出現在花圃，顯得格格不入。

部分網民留言： 還我米奇，你哋好唔尊重米奇

點解可以換走米奇，呢個位只可以係米奇，最多係同期嘅米妮。雖然都鐘意Duffy 但唔可以換左米奇呀

我好鍾意Duffy，但呢個位係屬於Mickey，好嬲

米奇係迪士尼既象徵……

點解可以換左佢……米老闆永遠都係米老闆…

花圃咁iconic唔係咁改㗎，就算dnf（Duffy and Friends）吸金能力高都唔係咁呀

就算自己幾鍾意Duffy and Friends 都接受唔到妹仔大過主人！

幾時轉返米奇？幾時聽下班fans意見？？？

不如轉名叫 Hong Kong Duffyland

鍾意Duffy….但唔可以換走大老闆個位

不過其實亦有不少粉絲大讚Duffy花圃靚，表示要去打卡，又認為間中轉下其他角色無問題。

感謝照顧整理打理花圃嘅員工

間唔中轉下都好嘅

如果係短期既我又唔介意，如果每次有新event 都粉飾一番，一定會吸引好多人每次有新野都去打卡影相

Yeah！ 有Duffy！得閒去打下卡先！

好靚，想即刻入去影

好靚，希望香港迪士尼連可以改名叫DuffyLand

由於今次Duffy與好友的特別活動，至今年9月底才結束，未知花圃何時再作改動。據了解，上海迪士尼樂園去年9個曾經有Duffy活動，當時亦將入口的米奇花圃改成LinaBell頭像，同樣惹起爭議。

TOPick就香港迪士尼樂園的火車站前花圃何時會轉換回米奇頭像，以及不少賓客對今次改動頗有意見，向香港迪士尼樂園查詢，但獲回覆表示「沒有回應」。

其實今次迪士尼配合樂園特別活動而在花圃作出改動，相信是為了配合整個活動氣氛，而且Duffy與好友甚多支持者，不料引來網民熱議。

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Duffy與好友商品熱賣 期間限定活動另外收費吸金

事實上，Duffy與好友吸金力極強，樂園近年將受歡迎角色不斷推出新產品吸客。今次「Duffy與好友同萌遊」，亦有多項設施要另外收費，例如首次與香港芭蕾舞團合演期間限定的「StellaLou 夢想起舞吧」表演，若想尊享優先通行1次，要買尊享卡，盛惠199元；若連同限定版徽章1個及200元商品電子消費劵1張，表演套票收費458元。

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至於廣場匯設有「Duffy 與好友遊玩屋」，還原故事場景，必成粉絲打卡位，更可選購主題限定精品，但入屋玩1次及同1個指定卡通會面，都要買入場證，收費79元。另有多項連同餐飲及導賞活動的收費項目，雖然有迪士尼粉絲都坦言「搶錢」，但無礙粉絲的愛。

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責任編輯：吳雋妍