【女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情

▲ 羅天宇與陳曉華傳出緋聞。

有女神收割機之稱的羅天宇桃花甚旺，他曾承認的戀人包括林芊妤（Coffee）、苟芸慧和「靚湯」湯洛雯，而緋聞女友則包括蔣家旻、戴祖儀、陳瀅及何依婷等。

羅天宇最近被指與18年港姐冠軍陳曉華同期到日本旅遊，其傳出緋聞。

【女神收割機】羅天宇緋聞纏身感無奈 事業為重不急於拍拖

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緋聞情侶同期遊日

有傳羅天宇和陳曉華玩地下情，二人相約多位朋友一同赴日旅行，且不約而同地分享旅行照，不過則未有貼出合照，保護戀情。

羅天宇於IG標示的旅行地點為京都及大阪，而陳曉華標示的地點則為東京。

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拍《咔嚓咔嚓》結緣

二人於TVB節目《咔嚓咔嚓》結緣，其後亦一同拍攝過《廉政行動2022》。

同樣熱愛攝影的二人不時相約大班友人結伴玩樂，早前被發現一同觀看胡鴻鈞演唱會且並排而坐，之後亦有在澳門TeamLab拍照留影。

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異性緣廣

羅天宇曾公開承認三段戀情，分別是初戀女友林芊妤、跟苟芸慧共譜兩年的姊弟戀，以及與湯洛雯拍拖4年。緋聞多多的羅天宇跟蔣家旻、戴祖儀、陳瀅及何依婷等女神傳過緋聞，因而有「女神收割機」之稱。

曾跟歌手狄易達拍拖的陳曉華異性緣也不錯，她先後與何廣沛、方力申等傳出緋聞，之前亦因被發現與舊愛狄易達一同買家品而傳出復合消息。

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