  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 10:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情

娛樂 09:47 2023/03/23

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

羅天宇與陳曉華傳出緋聞。

有女神收割機之稱的羅天宇桃花甚旺，他曾承認的戀人包括林芊妤（Coffee）、苟芸慧和「靚湯」湯洛雯，而緋聞女友則包括蔣家旻、戴祖儀、陳瀅及何依婷等。

羅天宇最近被指與18年港姐冠軍陳曉華同期到日本旅遊，其傳出緋聞。

【女神收割機】羅天宇緋聞纏身感無奈　事業為重不急於拍拖

最新影片推介：鄺潔楹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄺潔楹細細粒志向大　「哈比」女強人事業為重：有精力就想去衝

緋聞情侶同期遊日

有傳羅天宇和陳曉華玩地下情，二人相約多位朋友一同赴日旅行，且不約而同地分享旅行照，不過則未有貼出合照，保護戀情。

羅天宇於IG標示的旅行地點為京都及大阪，而陳曉華標示的地點則為東京。

【美麗戰場】陳曉華出身名校真光女書院　DSE考27分成中大護理系校花

    點擊圖片放大
    +8
    +7

拍《咔嚓咔嚓》結緣

二人於TVB節目《咔嚓咔嚓》結緣，其後亦一同拍攝過《廉政行動2022》。

同樣熱愛攝影的二人不時相約大班友人結伴玩樂，早前被發現一同觀看胡鴻鈞演唱會且並排而坐，之後亦有在澳門TeamLab拍照留影。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

異性緣廣

羅天宇曾公開承認三段戀情，分別是初戀女友林芊妤、跟苟芸慧共譜兩年的姊弟戀，以及與湯洛雯拍拖4年。緋聞多多的羅天宇跟蔣家旻、戴祖儀、陳瀅及何依婷等女神傳過緋聞，因而有「女神收割機」之稱。

曾跟歌手狄易達拍拖的陳曉華異性緣也不錯，她先後與何廣沛、方力申等傳出緋聞，之前亦因被發現與舊愛狄易達一同買家品而傳出復合消息。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【美麗戰場】陳曉華出身名校真光女書院　DSE考27分成中大護理系校花
13:52 2022/10/19
【美麗戰場】陳曉華出身名校真光女書院　DSE考27分成中大護理系校花
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】
19:28 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】
【女神收割機】羅天宇緋聞纏身感無奈　事業為重不急於拍拖
15:31 2021/12/19
【女神收割機】羅天宇緋聞纏身感無奈　事業為重不急於拍拖

你可能感興趣

【美麗戰場】陳曉華出身名校真光女書院　DSE考27分成中大護理系校花
13:52 2022/10/19
【美麗戰場】陳曉華出身名校真光女書院　DSE考27分成中大護理系校花
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】
19:28 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】
【女神收割機】羅天宇緋聞纏身感無奈　事業為重不急於拍拖
15:31 2021/12/19
【女神收割機】羅天宇緋聞纏身感無奈　事業為重不急於拍拖
羅天宇 陳曉華 娛樂人物職業 電視劇 TVB 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
12:41 2023/03/22
【東張西望】港男贏日本機票尋旅伴墮美人計　輸光亡母遺產及借貸申請破產
【婚變傳聞】陳自瑤與王浩信再傳婚變　Yoyo一舉動惹揣測已回復單身
12:07 2023/03/22
【婚變傳聞】陳自瑤與王浩信再傳婚變　Yoyo一舉動惹揣測已回復單身
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然
14:24 2023/03/22
【最尷尬婚禮】爸爸在女兒婚禮宣布「有驚喜」 當眾播放妻子偷情片全場嘩然