【人夫心聲】已婚港男寧願晚晚OT不歸家　一句道出現實︰成家立室後你就明

▲ 有已婚港男寧願晚晚OT也不想回家。

要經營一個家庭需要付出心力，不少得夫妻共同努力，如果家庭生活不似預期，又可以怎麼辦。有網民在網上討論區分享，公司有幾個男同事總是OT，食完晚飯才走，返足12個鐘只為避開老婆。過去亦有已婚港男指，自己寧願晚晚OT也不想回家，一句「成家立室後你就明」，令一眾人夫很有共鳴。

一句話盡顯人夫無奈

該名已婚港男曾在「連登討論區」發文表示，寧願留在公司也不想歸家。他指與一位年輕同事閒聊，對方問及他為何經常在公司，更「留到夜一夜都唔走」，他當時回應︰

等你大個啲，成家立室後你就明……

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一句說話盡顯已婚男士的無奈，說完後在他附近有家室的同事都報以認同表情。港男想趁OT時間在公司享受一個人的寧靜，認為是全日最享受的一刻。他承認不想面對現實，並透露夫妻關係︰

大家相處多年，彼此了解對方，有啲嘢唔需要講，因為講咗都冇用/將事情複雜化。

而他留在公司，其實只是想靜靜地「一個人睇下片/打下機/聽下歌」，做完一日的工作已累透了，不想再外出找尋其他興趣。

網民︰返屋企=返去現實

不少網民都認同港男的說法，有人直言「返屋企=返去現實」、「香港地買樓結婚真係一種負擔嚟」、「上年WFH都係返公司做嘢，咁先可以安靜」。另有人妻留言，「我想send呢個po俾我老公睇，佢真係覺得公司開心啲」。

可是有網民不解，為何建立家庭後又不想回家，批評他逃避現實，把養兒育女的責任丟給太太。有網民表示，「唔明喎，唔鐘意又結咩婚」、「老婆要喺屋企照顧細路？如果係咁點解你唔返去睇下啲細？」。

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責任編輯︰王明芳