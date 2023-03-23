【周末好去處】漫畫家歐陽應霽食住上展覽　展出36幅創意粵俚語搵食漫畫【內附地址】

▲ 「Sik Zyu Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展」，展出36幅手繪漫畫作品、並創意地標註俚語的香港粵語拼音和聲調。（PMQ味道圖書館提供）

香港粵語出名生猛大膽，句句傳神。大家是否留意到，香港人的日常俚語俗語中，有很多都與「食」脫不開關係！「食住上」、「食檸檬」「食得禾米多」「同枱食飯各自修行」……許多俚語表達刻畫著飲食相關的熱鬧生活場景，演化出玩味的新含義，從中不難細味香港人文面貌中，生氣蓬勃的一面。

資深香港漫畫家、作家、飲食文化研究人歐陽應霽，現正在PMQ Taste Library（味道圖書館）舉行「Sik Zyu Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展」，展出36幅手繪漫畫作品、並創意地標註俚語的香港粵語拼音和聲調。

展覽期間更將開展一系列有關俚語、飲食文化、城市美學等相關講座和導賞活動。

Sik Zyu Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展

日期：即日至4月11日（每逢周一閉館）

時間：11:00 am - 6:00 pm

地點：PMQ味道圖書館（PMQ元創方，B座5樓H504室）

在文字和視覺漫畫之外，廣東話到底是要講出來，才夠味？！《食住上》展覽的聲音藝術裝置。歐陽應霽邀請了數位居住在香港的非本地人學習講廣東俚語，究竟這九聲六調，混雜五湖四海的鄉音，會碰撞出什麼火花？

󠀠音樂家丁龑霆（ Erikson Ting ）將這些帶有不同背景、不同口音的聲音重新編曲。更有實驗性的創作，結合粵曲唱腔，配合中西音樂，呈現聲音感官與語言的獨特一面！

▲ 展覽期間更將開展一系列有關俚語、飲食文化、城市美學等相關講座和導賞活動。（PMQ味道圖書館提供）

【冇得彈：聲音裝置作品示範】

講者 Speakers：歐陽應霽 x 丁龑霆 Erikson Ting x 宮嘉豪 Kung Ka-ho Eddie

日期 Date：2023 年 3 月 25 日 (六)

時間 Time：3:00 pm - 4:30 pm

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【點「解」燒賣】

講者 Speakers：歐陽應霽 x 香港燒賣關注組版主

日期 Date：2023 年 4 月 1 日 (六)

時間 Time：4:30 pm - 6 pm

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【尋找香港之美】

講者 Speakers：歐陽應霽 x 林曉敏

日期 Date：2023 年 4 月 2 日 (日)

時間 Time：3:00 pm - 4:30 pm

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編輯：葉翠華