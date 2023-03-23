【旅遊2023】大洋郵輪推早鳥訂購　8,098元起遊希臘玩足十晚

▲ 大洋郵輪推早鳥訂購。

隨著旅遊復甦，郵輪業亦重拾正軌，由Jetour捷旅代理的大洋郵輪便推出為期2週的精選航次預先訂購，由3月21日至4月4日，可以優惠價獨家提前預訂各種行程，當中可以$ 8,798 起預訂西班牙至法國、意大利、希臘和土耳其的十晚旅程，十分吸引。

以新面貌全新登場的蔚藍海岸號（Riviera）將首次在亞洲航行，這艘可載客1,238人的郵輪上，在區內展開首航季，穿越阿拉伯、印度、緬甸、越南、中國、日本、韓國、馬來西亞和菲律賓。

郵輪將於新航季推出25趟獨特航程，長度介乎10至82天。此外，利嘉特號（Regatta）及諾蒂亞號（Nautica）將於充滿異國情調的南太平洋大幅擴展航線，提供更多機會探索新西蘭、澳洲和法屬波利尼西亞等備受追捧的目的地。

精選航線

1/海濱號 （10 晚） 希臘、土耳其、意大利、法國、西班牙

啟航日期： 11 月 9 日

海景露台房 - HK$ 8,098 起

2/ 海濱號（10 晚）西班牙、法國、意大利、希臘、土耳其

啟航日期：11 月19日

海景露台房 HK$ 8,798 起。

記者：Eric